福斯新聞網報導,美國 總統拜登 日前登上美國CNN節目「市政廳」(Town Hall)受訪。他聆聽主持人安德森庫柏(Anderson Cooper)提問時,無預警做出雙手握拳、手肘彎曲90度置於身體兩側的奇怪動作,持續超過19秒,而拜登這段期間幾乎面無表情。推特網友(Twitter)看見流傳影片感到疑惑,也紛紛製成迷因(meme)圖在網路上瘋傳,嘲諷拜登。

網友紛紛將拜登維持動作的畫面,後製成騎馬、背著噴射背包準備升空等圖片,取笑他只是在「重新開機」。也有人嘲笑拜登像是個知道問題答案,等不及回答的孩童。此外,有些網友憂心拜登是否得了失智 症,甚至有留言質疑他真的是領導美國的人嗎?

