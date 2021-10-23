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拜登上任9個月 有108天不在白宮 超過川普

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拜登上任9個月 有108天不在白宮 超過川普

編譯徐薏茹／綜合23日電
拜登總統自1月上任以來，大部分時間不在白宮，常在德拉瓦州老家度過周末，他離開白宮的天數超過前總統川普。圖為今年10月10日拜登與孫輩在德拉瓦州威明頓做彌撒。(Getty Images)
拜登總統自1月上任以來，大部分時間不在白宮，常在德拉瓦州老家度過周末，他離開白宮的天數超過前總統川普。圖為今年10月10日拜登與孫輩在德拉瓦州威明頓做彌撒。(Getty Images)

有線電視新聞網CNN分析報導拜登總統的公開行程指出，拜登自1月上任以來，大部分時間不在白宮，並且常在德拉瓦州老家度過周末；據分析，拜登上任後的276天中有108天在德拉瓦州老家或馬里蘭州大衛營度過；在同樣的時間內，拜登離開白宮的天數超過前總統川普。

拜登離開白宮的天數為近幾任總統之最，在同樣的時間裡，川普有61天不在白宮，另外有九天前往大衛營；歐巴馬在同期內離開白宮的天數總共為15天，另外有25天在大衛營。

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)表示：「無論他們在哪，美國總統都在工作，不管他們是在海外國事訪問，還是在離白宮100哩的威明頓(Wilmington)」，「不管在哪，總統每天都在與疫情對抗，確保我們的經濟為中產階級帶來益處，並且保護我們的國家安全。而且，如同所有美國人同意的，對於領導者來說，避免被困在華府相當重要。」

杜魯門曾形容白宮為一座「大型白色監獄」，前第一夫人米雪兒‧歐巴馬曾戲稱白宮是「很好的牢籠」，拜登上任後也曾經表示白宮像是「鍍金的籠子」。

今年3月時美國新冠肺炎確診人數仍居高不下，政府力推疫苗接種計畫，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)曾被問到拜登在疫情期間是否應該做為榜樣，不應頻繁往返各地；莎奇回答「總統住在威明頓，那是他的家，他已經住在那裡許多年，就像其他美國總統一樣，他搭乘私人飛機空軍一號回家，這是特殊情況。」

在威明頓時，拜登除了陪伴家人同時也在家工作，新聞工作者凱特·安德生·布羅爾(Kate Andersen Brower)指出，順應疫情期間產生的新工作型態，總統也受影響在家遠距工作。

白宮 拜登 工作

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