川普社媒平台測試 駭客惡搞了多位名人假帳號

前總統川普20日才宣布啟用「社會真相」社群媒體平台，宣布後不到兩個小時，該平台測試版便遭駭客占領。圖為川普今年1月6日國會暴亂前在華府的群眾大會上講話。(美聯社)

前總統川普 20日才宣布啟用社群媒體 平台「社會真相」(Truth Social，暫譯)的應用程式，結果宣布後不到兩小時，駭客 便大舉占領其測試版，創建川普等諸多名人的假帳號，除張貼惡搞文，還稱該平台資安防範鬆散。

川普希望類似推特的社群網絡Truth Social可用來對抗科技巨擘，但其測試版推出不到兩小時，駭客也紛紛加入創立假帳號，包括川普、極右派人士巴農(Stephen Bannon)、匿名者Q陰謀論者瓦特金斯(Ron Watkins)，以及禁掉川普推特帳號的推特執行長多西(Jack Dorsey)。

駭客使用「唐納川普」(donaldjtrump)的假帳號，張貼一張豬排便的照片，並以髒話濫罵推特執行長多西，同時也詢問前第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump)到哪去了；駭客惡搞內容的圖片也出現在其他社群媒體平台。

隸屬於「匿名者」(Anonymous)的多名駭客21日受訪表示，這是在網路上向仇恨宣戰。

匿名者沉寂多年後，現又浮現成為對抗極右派的數位力量；在德州最近通過反墮胎案後，這群鬆散的駭客團體攻下德州共和黨網站，並將網站換上「計畫生育」(Planned Parenthood)的募款活動。

這群駭客搶在Truth Social推出前揭發網站內幕，他們示範川普即將推出的社群網絡門戶洞開，恐有許多惡搞假帳號，包括川普本人。

川普20日在線上宣布將成立新社群平台，其隸屬於「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group，簡稱TMTG)；該集團發言人尚未回應駭客一事。

匿名者駭客科特爾(Aubrey Cottle)在訪談中表示：「我們大肆惡搞，玩得很開心。」

這波駭客攻擊行動促使TMTG的應用程式開發人員禁止創辦新帳號並暫停所有帳號使用，最後還關閉平台；不過截至21日上午，該網站已復活但無法運作。