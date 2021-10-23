參院確認任命案 林塔娜成華盛頓州首位亞裔聯邦法官

國會參院21日確認華盛頓美國公民自由聯盟董事會主席、民權律師林塔娜(左)出任西雅圖聯邦法官的任命案，她也是華盛頓州第一位亞裔聯邦法官。圖右為民主黨參議員莫瑞。(美聯社)

國會參院 21日確認華盛頓美國公民自由聯盟(ACLU)董事會主席、民權律師林塔娜(Tana Lin，音譯)出任西雅圖聯邦法官的任命案，她成為華盛頓州 第一位亞裔聯邦法官。

民主黨參議員派蒂‧莫瑞(Patty Murray)表示，林塔娜是歷來擔任華盛頓州擔任聯邦法官的第一位前公設辯護人，也是第一位擔任這一職位的亞裔；「美國人應該擁有一個維護所有人權利的司法體系，而不僅是為富人和有關係的人。建立一個更公平公正的法院系統，首先得要任命更多公設辯護人和更多民權律師為法官，比如林塔娜。」

現年55歲的林塔娜3歲時從台灣移民 來美，上學前在家只會說國語；她曾就讀康乃爾大學和紐約大學法學院。

她的職業生涯始於華府公設辯護人，之後成為司法部民權司就業訴訟部門的出庭律師；她曾協助挑戰前總統川普的旅行禁令，並在就業歧視案中代表勞方，包括華盛頓州被騙工資的移民農場工人在內。

拜登總統曾表示，他希望他提名的人能為聯邦法院帶來更多專業和人口多樣性；莫瑞和參議員坎特威爾(Maria Cantwell)在林塔娜被司法選拔小組選中後，推薦任命她；參院21日以52票對45票通過任命確認案，民權組織為此歡呼。

進步派法律改革組織「要求正義」(Demand Justice)首席法律顧問克里斯多福．康(Christopher Kang)表示，「林塔娜是具有開拓性的律師，她可以確保聯邦法院自各種觀點中受益」。

參院最近還確認了部落法專家勞倫·金(Lauren King)擔任華盛頓州第一位美洲原住民聯邦法官；另外，前移民律師兼格蘭特郡高等法院法官大衛·埃斯杜迪羅(David Estudillo)也獲確認擔任華盛頓州西區聯邦法官。