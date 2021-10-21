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75歲柯林頓返家後首露面 錄影片感謝各界支持

中央社／紐約查帕瓜20日綜合外電
75歲的柯林頓表示很高興回到家。（影片截圖）
75歲的柯林頓表示很高興回到家。（影片截圖）

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）日前在南加州的醫院接受6天和COVID-19無關的感染治療後，今天他公布錄製的一段影片，他在影片中表示，目前正在療養復原中。

75歲的柯林頓17日返回紐約家中，他在影片中表示，很高興回到家。他還表示，上周住院期間各方湧入的支持讓他深受感動。

柯林頓的助理表示，柯林頓因為尿路感染住院，現在已經復原，沒有惡化至可能危及生命的敗血性休克。

柯林頓也感謝加州大學爾灣醫學中心（UCI Medical Center）的醫師和護理人員。

柯林頓於1993年到2001年擔任美國總統，過往曾有健康問題，包括2004年接受心臟繞道手術。2005年因為肺塌陷入院接受手術，2010年也因心臟動脈阻塞動手術，裝了2根支架。

他因此改為大部分吃素，體重隨之減輕，健康情況也傳出改善。

這次他到加州，是為了出席洛杉磯郡柯林頓基金會的晚宴和招待會。

柯林頓 加州大學 美國

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