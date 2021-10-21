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伊曼紐稱駐日將應對中國威脅 反對者舊案重提阻任命

記者張文馨╱華盛頓報導
拜登提名前芝加哥市長伊曼紐，出任駐日大使，20日在參院接受任命聽證質詢。(美聯社)
拜登提名前芝加哥市長伊曼紐，出任駐日大使，20日在參院接受任命聽證質詢。(美聯社)

美國駐日本大使被提名人伊曼紐(Rahm Emanuel)與駐新加坡大使被提名人卡普蘭(Eric Kaplan)，20日在聯邦參院外交委員會的任命聽證會上均表示，將集盟友之力，共同應對中國的威脅；紐約時報形容，伊曼紐視駐日本大使一職為「抗中堡壘」。

伊曼紐表示，中國、北韓和俄羅斯伺機見縫插針，動搖美日與美韓盟友關係，他的工作目標是鞏固盟友、統一陣線。

卡普蘭表示，澳英美新安全倡議AUKUS、美日印澳四方安全對話Quad與東協(ASEAN)，均是美國要重視的多邊組織。

伊曼紐和卡普蘭的任命聽證會，緊接美國駐中國大使被提名人伯恩斯(Nicholas Burns)之後舉行，如何應對中國威脅，成為每位被提名人的必考題。

「中國的策略，大家都很清楚，條條大路通往北京利益。」伊曼紐表示，全球在新冠病毒中學到很多，美國暴露了自己的弱點，而中國展現其貪婪，印度、澳洲、菲律賓和那些離開香港的民眾感受極深，印太地區渴望美國展現領導。

伊曼紐說，中國想要加入TPP(跨太平洋夥伴協定，現為跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP)，就是要成為支配者，拜登政府已經開始著手，推動美國和日本在智慧財產、基礎建設和供應鏈等領域深化經濟關係，當全球第一和第三的經濟體整合時，將是一股極為強大的力量。

伊曼紐說，日本是美國最長期且重要的盟友，美日夥伴關係是印太區域的和平與繁榮，和美國在區域進行軍事和戰略努力的重要基石。

卡普蘭表示，若他順利出任駐新加坡大使，將會透過強化夥伴關係，使美國從實力出發與中國交往；美國對新加坡有軍售也有軍事訓練與行動，他會持續維繫這些互動，以協助全球應對中國的威脅。

2014年10月，一名白人警員執勤時連開16槍擊斃17歲非裔少年麥唐納(Laquan McDonald)，這起事件造成芝加哥警察局局長下台，時任芝加哥市長的伊曼紐致歉，該員警被判二級謀殺正在服刑中；伊曼紐今年8月被美國總統拜登提名為駐日本大使，有民主黨員據此反對伊曼紐出任。

在聽證會過程中，伊曼紐再次為此事件解釋，他承認自己在處理非裔社群的不信任問題上做得太少；不過參議員默克利(Jeff Merkley)並不接受伊曼紐的說詞，他仍質疑伊曼紐說自己「沒介入公布案發影帶是為了避免破壞司法程序」的說法。

紐時報導，這不會嚴重影響伊曼紐的人事任命，共和黨資深議員芮胥(Jim Risch)和前駐日大使的現任參議員海格提(Bill Hagerty)都支持伊曼紐。

反對人士20日在芝加哥警察總局前抗議前市長伊曼紐出任駐日大使。2014年10月1...
反對人士20日在芝加哥警察總局前抗議前市長伊曼紐出任駐日大使。2014年10月16歲非裔青少年麥唐納遭白人警察開槍16彈而死，在20日的伊曼紐的聽證會上，被參議員舊事重提。(美聯社)

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