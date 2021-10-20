我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

跨性別將領列文 首掌公衛服務團 不在乎保守派冷嘲熱諷

記者張聲肇╱綜合報導
衛生部助理部長瑞秋‧列文19日再創歷史紀錄，成為美國首位領導公共衛生服務團的跨性別四星上將。(路透)
衛生部助理部長瑞秋‧列文19日再創歷史紀錄，成為美國首位領導公共衛生服務團的跨性別四星上將。(路透)

曾因公開跨性別身分寫下歷史紀錄的衛生部助理部長瑞秋‧列文(Rachel Levine)19日再創歷史紀錄，成為美國首位領導公共衛生服務團的跨性別將領。

列文將領導6000名公衛團成員，承擔新冠疫苗施打、天災救難等任務；她也是公衛團歷來第一位女性上將。

拜登政府大膽啟用列文，女權、同性戀等社團領袖同表讚揚，說這是「突破性創舉。」

各州與領地衛生官員協會執行長弗雷瑟(Michael Fraser)推文說，全國公衛官員「一致支持」列文本人及團隊，致力保護美國人民的健康。

保守派社團「司法觀察」組織領導人費頓(Tom Fitton)卻認為讓跨性別者擔任這個重要職務，只是政治表態：「拜登幫拿公衛當作分配名額的政治遊戲來玩。」

列文本人強調，這項新職務絕非「象徵性」而已，她會好好領導整個公衛團隊，處理好優先事項；說完，她以「最虔敬、最尊重」的心情，穿上公衛團的制服。

列文現年63歲，曾任賓州衛生局長，但不曾在公衛服務團供職，如今一躍成為該團第六位上將級領導人。

公衛團遠在1798年就成立，將近一世紀後，國會於1889年通過立法，將它變成正式政府組織，因為不太顯眼，退休不補等問題，一直都受到忽視，例如，公衛官員四處分發新冠疫苗，自己人卻難以率先全面接種。

衛生部長貝塞拉(Xavier Becerra)讚揚拜登總統用人多元取才，說列文「歷史性」出任公衛團領導人，令是美國邁向平等的「巨大一步。」

列文本人不在乎保守派的冷嘲熱諷，說「我就是強烈主張多元、平等、包容的人......剛好我們的總統也是。」

拜登 美國 疫苗

上一則

又有2人眾議員不再選競選連任 民主黨恐難續掌眾院

延伸閱讀

百艘貨輪等卸貨…加州2大港塞爆 白宮出手仍難解

百艘貨輪等卸貨…加州2大港塞爆 白宮出手仍難解
曼欽、桑德斯握手言和？ 擬合作推預算案

曼欽、桑德斯握手言和？ 擬合作推預算案
民主黨2眾議員表態不再選 恐難續掌眾院

民主黨2眾議員表態不再選 恐難續掌眾院
美國土安全部長打過疫苗仍確診 曾與拜登出席活動

美國土安全部長打過疫苗仍確診 曾與拜登出席活動

熱門新聞

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

2021-10-13 23:04
在布希政府時期擔任國務卿的鮑爾（Colin Powell）因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲。 美聯社

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

2021-10-18 08:54
圖為奧克拉荷馬州40號州際公路。（美聯社）

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

2021-10-17 21:14
供應鏈危機恐將持續到明年。圖為紐約一家IKEA的貨架已空。(Getty Images)

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

2021-10-18 09:17
比爾蓋茨和梅琳達在女兒婚禮首度同框。（路透）

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

2021-10-17 04:18
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

2021-10-13 12:36

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨