跨性別將領列文 首掌公衛服務團 不在乎保守派冷嘲熱諷

衛生部助理部長瑞秋‧列文19日再創歷史紀錄，成為美國首位領導公共衛生服務團的跨性別四星上將。(路透)

曾因公開跨性別身分寫下歷史紀錄的衛生部助理部長瑞秋‧列文(Rachel Levine)19日再創歷史紀錄，成為美國 首位領導公共衛生服務團的跨性別將領。

列文將領導6000名公衛團成員，承擔新冠疫苗 施打、天災救難等任務；她也是公衛團歷來第一位女性上將。

拜登 政府大膽啟用列文，女權、同性戀等社團領袖同表讚揚，說這是「突破性創舉。」

各州與領地衛生官員協會執行長弗雷瑟(Michael Fraser)推文說，全國公衛官員「一致支持」列文本人及團隊，致力保護美國人民的健康。

保守派社團「司法觀察」組織領導人費頓(Tom Fitton)卻認為讓跨性別者擔任這個重要職務，只是政治表態：「拜登幫拿公衛當作分配名額的政治遊戲來玩。」

列文本人強調，這項新職務絕非「象徵性」而已，她會好好領導整個公衛團隊，處理好優先事項；說完，她以「最虔敬、最尊重」的心情，穿上公衛團的制服。

列文現年63歲，曾任賓州衛生局長，但不曾在公衛服務團供職，如今一躍成為該團第六位上將級領導人。

公衛團遠在1798年就成立，將近一世紀後，國會於1889年通過立法，將它變成正式政府組織，因為不太顯眼，退休不補等問題，一直都受到忽視，例如，公衛官員四處分發新冠疫苗，自己人卻難以率先全面接種。

衛生部長貝塞拉(Xavier Becerra)讚揚拜登總統用人多元取才，說列文「歷史性」出任公衛團領導人，令是美國邁向平等的「巨大一步。」

列文本人不在乎保守派的冷嘲熱諷，說「我就是強烈主張多元、平等、包容的人......剛好我們的總統也是。」