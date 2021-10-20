曾抨擊輝瑞疫苗 眾議員布魯克斯脫手持股獲利
共和黨籍聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks，阿拉巴馬州)曾抨擊輝瑞藥廠(Pfizer)在新冠疫苗統計上玩弄政治手段，並強烈反對疫苗強制接種規定，但商業內幕(Business Insider)網站19日爆料指出，財報紀錄顯示，布魯克斯今年8月16日將價值5萬元輝瑞股票脫手賣出，但卻拖到10月14日才申報，明顯觸犯2012年通過的「防止國會內線交易法」(STOCK Act)。
報導指出，共和黨籍聯邦眾議員史考特(Austin Scott，喬治亞州)和佛萊希曼(Chuck Fleischmann，田納西州)也同樣觸犯「防止國會內線交易法」。
根據「防止國會內線交易法」規定，國會議員不得進行內線交易或利用未公開訊息買賣股票，國會議員本人或配偶股票交易必須在交易日算起45天內申報，但布魯克斯對於家人賣出輝瑞藥廠股票的交易，拖延一個多月才申報。
布魯克斯的妻子瑪莎‧布魯克斯(Martha Brooks)表示，哪些股票應該買進，哪些應該賣出，都是聽從家庭財務顧問的建議。她說：「這些事情我不跟老公商量的。」她也說：「都是我在作主，我全權掌控。」
對於未在規定期限內申報輝瑞股票交易的原因，瑪莎‧布魯克斯表示，原本打算按規定如期申報，但後來出現一些狀況。
布魯克斯夫妻從2019年11月便透過繼承持有輝瑞股票。布魯克斯母親過世之後，輝瑞持股由布魯克斯繼承。不過，聯邦財報紀錄顯示，布魯克斯夫妻在2020年3月及7月間，共計購買了價值大約3萬元的輝瑞股票。
瑪莎‧布魯克斯表示：「輝瑞股票來來去去，布魯克斯根本不知道我們持有股票。」
報導中說，喬州眾議員史考特的妻子薇薇安(Vivien)今年8月初賣掉價值合計約16萬5000元的股票，但比規定期限超過一周才申報。
田州眾議員佛萊希曼今年8月6日買進價值1萬5000元股票，並賣出1萬5000元股票，但到了10月1日才申報。
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