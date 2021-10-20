曾抨擊輝瑞疫苗 眾議員布魯克斯脫手持股獲利

共和黨籍阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯曾抨擊輝瑞藥廠在新冠疫苗統計上玩弄政治手段，並強烈反對疫苗強制接種規定，但財報紀錄顯示，布魯克斯今年8月16日將價值5萬元輝瑞股票脫手賣出，但卻拖10月14日才申報。(Getty Images)

共和黨籍聯邦眾議員 布魯克斯(Mo Brooks，阿拉巴馬州)曾抨擊輝瑞 藥廠(Pfizer)在新冠疫苗統計上玩弄政治手段，並強烈反對疫苗強制接種規定，但商業內幕(Business Insider)網站19日爆料指出，財報紀錄顯示，布魯克斯今年8月16日將價值5萬元輝瑞股票 脫手賣出，但卻拖到10月14日才申報，明顯觸犯2012年通過的「防止國會內線交易法」(STOCK Act)。

報導指出，共和黨籍聯邦眾議員史考特(Austin Scott，喬治亞州)和佛萊希曼(Chuck Fleischmann，田納西州)也同樣觸犯「防止國會內線交易法」。

根據「防止國會內線交易法」規定，國會議員不得進行內線交易或利用未公開訊息買賣股票，國會議員本人或配偶股票交易必須在交易日算起45天內申報，但布魯克斯對於家人賣出輝瑞藥廠股票的交易，拖延一個多月才申報。

布魯克斯的妻子瑪莎‧布魯克斯(Martha Brooks)表示，哪些股票應該買進，哪些應該賣出，都是聽從家庭財務顧問的建議。她說：「這些事情我不跟老公商量的。」她也說：「都是我在作主，我全權掌控。」

對於未在規定期限內申報輝瑞股票交易的原因，瑪莎‧布魯克斯表示，原本打算按規定如期申報，但後來出現一些狀況。

布魯克斯夫妻從2019年11月便透過繼承持有輝瑞股票。布魯克斯母親過世之後，輝瑞持股由布魯克斯繼承。不過，聯邦財報紀錄顯示，布魯克斯夫妻在2020年3月及7月間，共計購買了價值大約3萬元的輝瑞股票。

瑪莎‧布魯克斯表示：「輝瑞股票來來去去，布魯克斯根本不知道我們持有股票。」

報導中說，喬州眾議員史考特的妻子薇薇安(Vivien)今年8月初賣掉價值合計約16萬5000元的股票，但比規定期限超過一周才申報。

田州眾議員佛萊希曼今年8月6日買進價值1萬5000元股票，並賣出1萬5000元股票，但到了10月1日才申報。