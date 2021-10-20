收外國人獻金、對FBI說謊 眾議員佛騰貝瑞被起訴

內布拉斯加州聯邦眾議員佛騰貝瑞19日被聯邦大陪審團起訴。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )正在調查內布拉斯加州 聯邦眾議員 佛騰貝瑞(Jeff Fortenberry)收受外國人政治獻金案，19日聯邦大陪審團裁定，正式起訴佛騰貝瑞不只收受奈及利亞富人查古里(Gilbert Chagoury)多達18萬元的捐款，還在FBI調查期間向偵辦人員撒謊。

佛騰貝瑞預計27日到洛杉磯聯邦地方法院報到，倘獲定罪，將面臨最高五年有期徒刑。

司法部表示，佛騰貝瑞收受的違法政治獻金，是查古里於2012年至2016年間，透過加州籍公民捐贈；佛騰貝瑞一開始可能確實不知道這筆錢由外國人捐贈，FBI調查時他也多次否認知道選舉團隊有收受外國人的政治獻金。

然而，FBI掌握的證據顯示，佛騰貝瑞至遲在2016年就已獲捐款活動主持人告知有數筆捐款來源疑似為查古里，不過他並未進一步追查，也沒有向聯邦選舉委員會報告此事；甚至在2016年及2018年兩度接受FBI調查訊問時做出虛假與誤導性陳述。

直至2019年，查古里向FBI探員認罪，並提供他的捐贈對象名單，FBI才確實掌握了佛騰貝瑞知情的證據。

對此，佛騰貝瑞稍早在自己的YouTube頻道上發布影片，表示「將與這些莫須有的指控份奮戰到底」，並呼籲支持者為他加油打氣；他說：「我沒有對FBI撒謊，我把我所知道的一切事情都告訴了他們。」

民主黨內布拉斯加州黨主席珍．克利柏(Jane Kleeb)批評：「佛騰貝瑞的謊言違背了內州民眾的信任，玷汙了國會議員的身分，證明佛騰貝瑞只關心政治捐款，不關心國計民生。」