選區重劃案不利民主黨 德州共和黨議會仍強行通過

共和黨占優勢的德州議會18日通過國會眾院選區重劃案，州長艾伯特簽署後就會生效。(美聯社)

雖然招致反對黨民主黨 的質疑，不過共和黨 占優勢的德州 議會18日仍然通過國會眾院選區重劃案，州長艾伯特(Greg Abbott)簽署後就會生效；而反對此重劃的有關團體也在同日提訴，要求停止此選區重劃案施行。

2020年的人口普查讓德州的國會眾院席次從36席增加至38席，這是因為德州過去10年人口不斷移入的結果，這當中90%以上為少數族裔；但是新的選區畫分中，西語裔占優勢的選區竟從八個減少到七個。

民主黨人批評，此重劃案的決定倉促，前後只花上30天左右，而且少有讓民眾參與討論的機會；民主黨籍州眾議會議員安琪亞(Rafael Anchia)在表決前就說，這樣的重劃若通過，是對德州民眾的傷害。

這也是高度黨派的議題，因為德州中產階級白人主要支持共和黨，民主黨在其他族裔間有較高支持度，故選區重劃受到「鞏固共和黨優勢地位」的質疑；目前共和黨拿下36席中的23席，而新選區的38席中，預計有24席屬共和黨基本盤。

起草選區重劃的共和黨籍州參議會議員霍夫曼(Joan Huffman)曾向同僚說，他們選擇「不去考慮族裔問題」；不過一些反對此選區重劃的團體已在19日向法院起訴，認為此選區重劃刻意把西語裔居民在國會眾院的聲音給排除掉。

墨裔法律防衛及教育基金(MALDEF)的律師妮那．佩拉雷斯(Nina Perales)就表示，德州府會用盡一切手段，試圖阻擋德州「無法避免」的選舉地圖轉向。

德州選舉區重劃的爭議由來已久，自1965年選舉法案頒布後，德州每次10年一度的重劃都會面臨法律戰；不過最高法院2013年的判決中，取消德州等16個州因投票歧視歷史而選區重劃需聯邦政府同意的規定。

而目前的現實是，共和黨一方面在德州議會兩院都有優勢，而且按過往判例，透過選區重劃鞏固執政黨優勢並沒有違憲。