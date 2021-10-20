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又有2人眾議員不再選競選連任 民主黨恐難續掌眾院

編譯柯立偉╱綜合19日電
北卡羅來納州民主黨籍聯邦眾議員普萊斯。(美聯社)
北卡羅來納州民主黨籍聯邦眾議員普萊斯。(美聯社)

由於拜登總統的民意支持度持續下滑，2022年的國會期中選舉目前看起來不利於民主黨選情，民主黨籍聯邦眾議員多爾(Mike Doyle，賓州)及普萊斯(David Price，北卡羅來納州)，18日均公開表示不會競選連任；由於這兩位都是民主黨的資深眾議員，不續參選的決定使民主黨續掌眾院多數恐添難度。

除了拜登民調表現不佳外，大環境的因素確實不利於民主黨的期中選舉；其一，就歷史經驗而觀，歷來大多數總統都會在期中選舉喪失眾院多數；其二，2020年眾院選舉結果兩黨只差五席，因此共和黨翻盤機會不小，再加上本次大選是十年一度的選區重劃後第一次全國性選舉，選區重劃的結果或使既有的政黨地域勢力重新洗牌。

此外，加上多爾及普萊斯，已公開表態不競選連任的現任民主黨籍眾議員多達12位，雖然這12席不見得都會被共和黨拿下，但其中不乏久經選戰的資深議員；共和黨國會委員會發言人柏格(Mike Berg)就說：「聰明的民主黨人正在逃離國會，因為他們已知道自己無法在期中選舉中獲勝。」

前民主黨國會競選委員會首席策士羅素(Ian Russell)指出，艱困選區的現任議員決定退休，幾乎預示著該選區將拱手讓人，因此他任職於競選委員會時，會千方百計地說服艱困選區現任議員不要退選；他說：「我們會乞求，甚至哄騙現任議員繼續競選。」

不過，民主黨國會競選委員會發言人泰勒(Chris Taylor)則表示民主黨將能夠再次贏得民眾的信任；他說：「無論現任與否，民主黨參選人都有能力贏得民眾的認同；民主黨政府近來重啟經濟活動及提高就業率的成績，選民有目共睹；因此我們真正的敵人是共和黨那些反科學、假民主的虛偽論述。」

民主黨 期中選舉 共和黨

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