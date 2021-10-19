讓美高科技業再起 商務部長戴寶路華表 意義深重

由於寶路華公司當年出走中國，身為被炒員工子女的商務部長雷蒙多，時刻戴著這個牌子手表，提醒自己要把高科技工作帶回美國。(美聯社)

商務部長姬娜‧雷蒙多 (Gina Raimondo)戴著解雇過她爸爸、把工廠遷到中國的寶路華公司(Bulova)出品的手表，時時刻刻提醒自己，要讓晶片 製造等高科技業重新在美國 立足，進而重振美國經濟及軍事力量。

寶路華解雇她科學家父親、關掉在羅德島的工廠後，於1983年把生產線搬到中國。她說，她刻意戴寶路華手表，一來是向父親致意，二來是「隨時提醒我，努力在美國創造更多些製造業高薪職位。」

商務部長雷蒙多時刻戴著寶路華表。(美聯社)

拜登總統賦予當過羅德島州長的雷蒙多一個重責大任─「讓美國的電腦晶片業世界第一。」她的表現好，拜登的政治前途就看漲。

美國晶片曾占全球40%，如今剩下12%。美國生產晶片的成本比台灣、南韓高30%。

晶片在當今世界經濟扮演關鍵腳色，而美國早已失去晶片製造的龍頭地位，被中國和其他國家遠遠甩到後頭，50歲的雷蒙多，肩頭重擔不可謂不重。太陽能板、蓄電池同樣在新經濟中扮演要角，促進這些產業的發展，都是商務部的當務之急。

她說，美國可在10年內重見「更有活力、更大規模、重新復活的製造業，」反過來看，如果半導體、太陽能板和蓄電池業無法領先，美國不但經濟堪虞，連國安都成問題。

白宮幕僚長克雷恩(Ron Klain)說，雷蒙多受拜登賞識、重用的原因是「深知失業對家庭造成的痛苦，從未或忘經濟與貿易政策對升斗百姓的真正衝擊。」

當年約瑟夫‧雷蒙多失業時，幼女姬娜才小學六年級。女兒周邊人都說，家道中落的經歷，讓她更具競爭力，做事精準有如鐘表製造人，絕不漏掉半個細節。

她會在半夜、清晨6點寄電郵給幕僚；科技界主管說，她的工作精神和他們沒兩樣：率直 、專注、凡事必問。

雷蒙多本身的奮鬥故事就是美國經濟的縮影：在家鄉重要產業外移之際，力爭上游，當過聯邦法官的助理，大膽闖進風險投資業，也嫁給背景類似的先生安迪‧墨菲特(Andy Moffit)，如今個人身價1000萬美元。

應拜登邀請到華府赴任，她唯一的顧慮是兩個青少年兒女西西莉雅和湯姆森，但她哥哥奉勸她，一定要接受這個職位，「為了我們的爸爸。」