我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

「伊拉克戰爭」是鮑爾的痛…視畢生污點 餘生遠政治

阿富汗撤軍亂象 拜登政府部門忙卸責 首席特使先下台

編譯柯立偉／綜合18日電
美國從阿富汗撤軍一片混亂，圖為成百上千阿富汗家庭湧進機場跑道，卻上不了飛機。(美聯社)
美國從阿富汗撤軍一片混亂，圖為成百上千阿富汗家庭湧進機場跑道，卻上不了飛機。(美聯社)

阿富汗撤軍行動至今已將近三個月，但政府仍無法就撤軍行動為何失敗給國會及人民一個滿意的答案；雖然拜登總統說過「所有責任到他為止」，但截至目前，不論是白宮、國防部國務院，都尚未開始進行內部檢討報告，甚至面對國會議員的質詢時，還相互推諉責任。

不過，國務院關於阿富汗的人事布局仍有所變動；國務院18日證實，阿富汗首席特使哈里札德(Zalmay Khalilzad)將於近期卸任；哈里札德任職期間雖未能促成原本民選政府與神學士(Taliban)共享政權，但於2020年2月達成與神學士撤軍的協議。

國務卿布林肯證實此項消息時，也表達了對於哈里札德近20年的外交生涯的由衷感謝，他說：「我們感謝他為美國人民所做的一切。」

國務院18日證實，阿富汗首席特使哈里札德將於近期卸任。(美聯社)
國務院18日證實，阿富汗首席特使哈里札德將於近期卸任。(美聯社)

另一方面，由於行政部門就撤軍問題問責效率低落，議員向國務院問問題都只得到「不是本部主管業務」的回答；共和黨籍聯邦參議員韋克(Roger Wicker，密西西比州)說：「問國務院官員時，他們說這是國防部的業務；但同一個問題問國防部說，他們又說這要問國務院。」

共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)與史考特(Rick Scott，佛羅里達州)近日研擬草案，要成立兩院聯席委員會，追查拜登政府「如何就撤軍行動隱藏重要事實」。

民主黨籍聯邦眾議員貝拉(Ami Bera，加州)也在推動調查阿富汗戰爭失敗的原因；他說：「撤軍時軍方顯然誤判阿富汗部隊的穩定程度，且行政部門是否向國會隱瞞任何重要訊息？還是單純只是『誤判情勢』？若是後者，更要了解『錯放了哪些有用的情資』？」

布希政府時代的阿富汗政策顧問柯恩(Eliot Cohen)指出，由於此案政治爭議性較大，兩黨難以做出「公正獨立」的判斷；他認為，最好的辦法是成立像九一一事件的調查小組，來審查阿富汗戰爭，才能得到公正獨立的調查報告。

阿富汗 國務院 國防部

上一則

駭客勒索 辛克雷廣播集團數據遭竊、播出受干擾

下一則

讓美高科技業再起 商務部長戴寶路華表 意義深重

延伸閱讀

歷任總統悼念鮑爾辭世 感念他愛國為後人開路

歷任總統悼念鮑爾辭世 感念他愛國為後人開路
帶薪休假計畫預算削減40%？民主黨派系陷分歧

帶薪休假計畫預算削減40%？民主黨派系陷分歧
預算案、基建案都卡關…民主黨國會議員 難面對選民

預算案、基建案都卡關…民主黨國會議員 難面對選民
不滿邊界+移民政策 維權組織集體「離線」抗議

不滿邊界+移民政策 維權組織集體「離線」抗議

熱門新聞

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

2021-10-13 23:04
在布希政府時期擔任國務卿的鮑爾（Colin Powell）因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲。 美聯社

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

2021-10-18 08:54
圖為奧克拉荷馬州40號州際公路。（美聯社）

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

2021-10-17 21:14
比爾蓋茨和梅琳達在女兒婚禮首度同框。（路透）

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

2021-10-17 04:18
供應鏈危機恐將持續到明年。圖為紐約一家IKEA的貨架已空。(Getty Images)

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

2021-10-18 09:17
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

2021-10-13 12:36

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統