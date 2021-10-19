阿富汗撤軍亂象 拜登政府部門忙卸責 首席特使先下台

美國從阿富汗撤軍一片混亂，圖為成百上千阿富汗家庭湧進機場跑道，卻上不了飛機。(美聯社)

阿富汗 撤軍行動至今已將近三個月，但政府仍無法就撤軍行動為何失敗給國會及人民一個滿意的答案；雖然拜登總統說過「所有責任到他為止」，但截至目前，不論是白宮、國防部 或國務院 ，都尚未開始進行內部檢討報告，甚至面對國會議員的質詢時，還相互推諉責任。

不過，國務院關於阿富汗的人事布局仍有所變動；國務院18日證實，阿富汗首席特使哈里札德(Zalmay Khalilzad)將於近期卸任；哈里札德任職期間雖未能促成原本民選政府與神學士(Taliban)共享政權，但於2020年2月達成與神學士撤軍的協議。

國務卿布林肯證實此項消息時，也表達了對於哈里札德近20年的外交生涯的由衷感謝，他說：「我們感謝他為美國人民所做的一切。」

國務院18日證實，阿富汗首席特使哈里札德將於近期卸任。(美聯社)

另一方面，由於行政部門就撤軍問題問責效率低落，議員向國務院問問題都只得到「不是本部主管業務」的回答；共和黨籍聯邦參議員韋克(Roger Wicker，密西西比州)說：「問國務院官員時，他們說這是國防部的業務；但同一個問題問國防部說，他們又說這要問國務院。」

共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)與史考特(Rick Scott，佛羅里達州)近日研擬草案，要成立兩院聯席委員會，追查拜登政府「如何就撤軍行動隱藏重要事實」。

民主黨籍聯邦眾議員貝拉(Ami Bera，加州)也在推動調查阿富汗戰爭失敗的原因；他說：「撤軍時軍方顯然誤判阿富汗部隊的穩定程度，且行政部門是否向國會隱瞞任何重要訊息？還是單純只是『誤判情勢』？若是後者，更要了解『錯放了哪些有用的情資』？」

布希政府時代的阿富汗政策顧問柯恩(Eliot Cohen)指出，由於此案政治爭議性較大，兩黨難以做出「公正獨立」的判斷；他認為，最好的辦法是成立像九一一事件的調查小組，來審查阿富汗戰爭，才能得到公正獨立的調查報告。