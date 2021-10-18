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「黑川」關鍵人物史蒂爾：前川普律師柯恩 曾見俄官員

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合17日電
前英國情報特工史蒂爾接受ABC新聞網訪問。(翻攝自ABC新聞)
前英國情報特工史蒂爾接受ABC新聞網訪問。(翻攝自ABC新聞)

撰寫前總統川普「黑資料」而曾於2017年初引發軒然大波的前任英國情報特工史蒂爾(Christopher Steele)，接受美國廣播公司(ABC)主播史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)專訪時，為他的「黑材料」辯護。他重申，前任川普私人律師柯恩(Michael Cohen)確實在2016年前往布拉格(Prague)，秘密會晤俄羅斯官員。不過，史蒂爾的說法遭柯恩否認，聯邦調查局(FBI)也說調查後找不到有關柯恩與俄方官員見過面的證據。

已與川普斷絕往來的柯恩則對ABC說：「我迫切期待下一份黑資料證明大腳怪(Bigfoot)、尼斯湖水怪(Loch Ness Monster)的存在，並證明貓王仍在人世。」

這是史蒂爾首度接受媒體專訪。他說，出面受訪的目是是為了捍衛自己的名聲，並說明為何資料報告中或包括某些爭議細節。他說，支持自己的研究成果，相信提供資料的消息來源，研究期間也遵守專業道德。

ABC主播史提法諾普魯斯問史蒂爾：「大多數人在五年前聽說你的名字，你從那時保持沉默，為何現在出面澄清？」

史蒂爾說：「我認為首要原因是，2016年的問題沒有解決，甚至更糟了，我認為澄清事實很重要。」

史蒂爾未經驗證的檔案成為聯邦調查局(FBI)徹查川普與俄羅斯關係的爭議之一，此案後來由特別檢察官穆勒(Robert Mueller)接手調查。

史蒂爾機密資料報告中寫道，川普2013年在莫斯科麗池卡登酒店(Ritz-Carlton)曾雇用妓女表演在床上撒尿，嬉鬧經過則被俄羅斯情報官員偷錄存檔。史蒂爾在專訪中說，傳說中的錄影帶「可能存在」，可是「不敢百分之百確定」。對於史蒂爾的說法，川普先前已經否認。

史提法諾普魯斯詢問，如果傳說中的影片真的存在，為何迄今仍未公布。史蒂爾回答：「影片並沒有公布的必要。」史提法諾普魯斯再問：「為何沒有必要？」史蒂爾說：「我覺得川普擔任總統期間，俄羅斯方面覺得已達到滿好的利用價值了。」

史蒂爾撰寫川普黑資料的最初用意，是搜集身為共和黨總統候選人川普的負面消息。史蒂爾報告是在華府研究機構Fusion GPS委託下完成，而Fusion GPS則接受保守派新聞網站「華盛頓自由燈塔」(Washington Free Beacon)的經費贊助。不過，由於川普可望獲得共和黨提名，史蒂爾的撰寫報告計畫在2016年畫下句點，「華盛頓自由燈塔」取消贊助，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)與喜萊莉‧柯林頓選舉團隊成為新的贊助者。

川普 俄羅斯 共和黨

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