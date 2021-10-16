縮短大法官任期 最高法院改革委員會討論

最高法院改革委員會14日晚間公布初步研究報告。委員會成員除審慎考量是否增加大法官席次外，對於為大法官任期設限也有看法一致的正向討論。(美聯社)

由36名跨黨派成員組成的最高法院改革委員會14日晚間公布初步研究報告，委員會成員除了審慎考量是否增加大法官 席次外，對於為大法官任期設下限制也有看法一致的正向討論。

絕大多數委員會成員來自學界，經白宮指派組成後，持續開會研議最高法院改革，並舉辦多場公聽會，但任務並不包括向白宮做出建議；委員會公布的200多頁研究報告內容多與最高法院歷史有關，以及不同改革提議的時空背景。

最高法院改革委員會的完整報告估計再過一個月將可出爐，屆時將送交拜登 總統參考。

美聯社報導分析，不論改革委員會最後做出哪些建議，都將遭遇政治抵抗，尤其是期中選舉明年即將登場，民主黨 選情如今看壞，恐怕喪失國會多數席次。

成立最高法院改革委員會並公布研究報告，是拜登競選承諾之一；選舉期間，拜登面臨不少倡議人士與民主黨內的壓力，要求針對最高法院在前總統川普任內保守派占大多數做出因應。

川普任內共任命三位大法官，使得保守派大法官與自由派大法官出現六票對三票的懸殊比數。

美聯社報導，讓民主黨陣營特別感到氣餒的是，前總統歐巴馬執政期間，2016年保守派大法官史卡里亞(Antonin Scalia)過世，但共和黨掌控的參院卻強硬擋下大法官提名案，讓大法官空缺持續數月之久；到川普任內，共和黨掌控的參院卻在自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)過世後，火速通過新任大法官巴瑞特(Coney Barrett)任命案。

某些民主黨人士主張，最高法院已經嚴重偏向保守派，必須採行大破大立的改革，例如擴充大法官席次或為大法官任期設下限制；根據憲法，大法官為終身職。

最高法院改革委員會在初步研究報告中指出，為大法官任期設下限制的提議，似乎「獲得擁有最廣泛的共識，並獲得兩黨支持」。

報告指出，委員會成員都是具備不同政治理念的學者，但普遍同意對大法官任期設限，委員們在一份問卷調查中也發現，很少受訪者反對給大法官任期設限。