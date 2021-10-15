參議員提案 禁亞馬遜、Google等平台獨厚自家產品

以克羅布查為首的跨黨派參議員，打算立法規範亞馬遜和Google等大型科技公司的數位平台。(美聯社)

以民主黨籍參議員 克羅布查（Amy Klobuchar）和共和黨籍參議員葛雷斯利（Chuck Grassley）為首的美國 跨黨派參議員，打算立法規範亞馬遜 和Google等大型科技公司的數位平台，限制他們做出有利自家產品和服務的商業行為。這項提案名為「美國創新與選擇線上法案」。

例如，亞馬遜長期遭指控利用第三方賣家的數據，以決定販售哪些產品。路透13日報導，路透檢視亞馬遜內部數千份文件後發現，亞馬遜的印度營運處正推出系統性的活動，內容是仿製競爭對手的產品（knockoff），和操控網頁搜尋結果來提振自有品牌。

這是國會推出許多提案限制科技公司的最新行動，對象包括臉書和蘋果。不過，迄今為止參議院只表決通過一項提案，主要是擴大反壟斷執法機構可取得的資源。

克羅布查的辦公室表示，最快下周提出這項議案。該提案可響應眾議院司法委員會通過的另一項法案。這項提案須經過參眾兩院表決通過，才算正式生效。

這項提案將特別禁止大型平台的商業行為，包括不得要求合作店家購買他們的產品或服務，並禁止合作商家做出有利該平台的搜尋結果。

克羅布查說：「由於數位平台優先推薦自家產品和服務的頻率日益升高，尤其是超大型公司的平台，我們須制定政策，確保小型商家和企業仍有機會在數位市場取得成功。」