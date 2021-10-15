我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

參議員提案 禁亞馬遜、Google等平台獨厚自家產品

編譯洪啟原／綜合外電
以克羅布查為首的跨黨派參議員，打算立法規範亞馬遜和Google等大型科技公司的數位平台。(美聯社)
以克羅布查為首的跨黨派參議員，打算立法規範亞馬遜和Google等大型科技公司的數位平台。(美聯社)

以民主黨籍參議員克羅布查（Amy Klobuchar）和共和黨籍參議員葛雷斯利（Chuck Grassley）為首的美國跨黨派參議員，打算立法規範亞馬遜和Google等大型科技公司的數位平台，限制他們做出有利自家產品和服務的商業行為。這項提案名為「美國創新與選擇線上法案」。

例如，亞馬遜長期遭指控利用第三方賣家的數據，以決定販售哪些產品。路透13日報導，路透檢視亞馬遜內部數千份文件後發現，亞馬遜的印度營運處正推出系統性的活動，內容是仿製競爭對手的產品（knockoff），和操控網頁搜尋結果來提振自有品牌。

這是國會推出許多提案限制科技公司的最新行動，對象包括臉書和蘋果。不過，迄今為止參議院只表決通過一項提案，主要是擴大反壟斷執法機構可取得的資源。

克羅布查的辦公室表示，最快下周提出這項議案。該提案可響應眾議院司法委員會通過的另一項法案。這項提案須經過參眾兩院表決通過，才算正式生效。

這項提案將特別禁止大型平台的商業行為，包括不得要求合作店家購買他們的產品或服務，並禁止合作商家做出有利該平台的搜尋結果。

克羅布查說：「由於數位平台優先推薦自家產品和服務的頻率日益升高，尤其是超大型公司的平台，我們須制定政策，確保小型商家和企業仍有機會在數位市場取得成功。」

亞馬遜 參議員 美國

上一則

葛理漢：巴西無證客滿身名牌 數萬人入境直奔康州

延伸閱讀

稅務理財小企巡/16日第一場1:pm美國宏盛保險理財CEO黃海蒂新稅改細節出台 規劃對策巧安排

稅務理財小企巡/16日第一場1:pm美國宏盛保險理財CEO黃海蒂新稅改細節出台 規劃對策巧安排
亞馬遜大手筆買二手民航機運貨

亞馬遜大手筆買二手民航機運貨
華為榮耀遭點名 美參議員魯比歐：應列入實體清單

華為榮耀遭點名 美參議員魯比歐：應列入實體清單
亞馬遜大舉收購二手客機運貨 航程要可「從中飛美」

亞馬遜大舉收購二手客機運貨 航程要可「從中飛美」

熱門新聞

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

2021-10-13 23:04
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

2021-10-13 12:36
第一波風暴系統將在10日離開洛磯山脈，屆時將釋出兩個風暴圈，其中一個將會行經德州潘漢德爾(Texas Panhandle)地區，另一個則是穿越北美大平原。（取自NOAA）

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

2021-10-10 18:01
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

2021-10-09 13:50
美國海岸警衛隊巡邏艦「伯索夫號」。（取材自美國海岸防衛隊官網）

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

2021-10-08 22:02
川普(前左)在利雅德(Riyadh)拜會了沙國國王沙爾曼(前右)，期間獲得沙國皇族致贈的長袍，結果證實為贗品。(Getty Images)

紐時：川普獲沙國皇族贈3件稀有皮毛長袍 是贗品

2021-10-11 09:01

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇