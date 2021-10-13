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川普對共和黨影響多大？ 愛州議員罵他「白痴」又邀站台

編譯洪毅／綜合13日電
愛阿華州的聯邦參議員葛拉斯理（後）在一場造勢活動上，歡迎前總統川普（前）的站台；此事表明，川普依然牢牢地抓著共和黨及其支持者。（路透）
愛阿華州的聯邦參議員葛拉斯理（後）在一場造勢活動上，歡迎前總統川普（前）的站台；此事表明，川普依然牢牢地抓著共和黨及其支持者。（路透）

來自愛阿華州的聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)在9日一場造勢活動上，歡迎前總統川普的站台；國會山報(The Hill)報導，此事的意義非同小可，因為葛拉斯理在愛州基礎穩固，更數次直言不諱地批評川普，故如此情景表明，川普依然牢牢地抓著共和黨及其支持者。

該報導形容88歲的葛拉斯理在參議員生涯的40年間總是小心翼翼，不違背愛阿華州民風珍視家庭，辛勤工作的價值觀；曾任18年參議員、並頻繁與葛拉斯理共事的克雷格(Judd Gregg)也說，葛拉斯理作風強悍，獨來獨往。

葛拉斯理也數次直言批評川普，例如川普拒絕接受去年選舉結果，甚至要選舉人團及副總統潘斯推翻該結果時，說他「領導能力不足」、「言詞極端、激進且不負責任」；更早之前，川普錯誤宣稱風力發電會致癌的時候，葛拉斯理的回應是「白痴」。

愛阿華州的聯邦參議員葛拉斯理（前）在一場造勢活動上，歡迎前總統川普（後）的站台；...
愛阿華州的聯邦參議員葛拉斯理（前）在一場造勢活動上，歡迎前總統川普（後）的站台；此事表明，川普依然牢牢地抓著共和黨及其支持者。（路透）

這也是克雷格會如此震驚的原因，克雷格說，葛拉斯理照理說「根本就不需要川普」；共和黨策士葛蘭特(Gary Grant)也認為，就是因為葛拉斯理地存在，才讓愛阿華州民眾忽視川普的缺點而擁抱共和黨。

不過結識葛拉斯理長達50年的前聯邦眾議員里奇(Jim Leach)表示，葛拉斯理在政治上總是能夠「順應時勢」，畢竟他現在還要「競選公職」。

雖然外界普遍認為，要挑戰葛拉斯理成功依然是個難以想像的挑戰；不過愛阿華州州參議員卡林(Jim Carlin)已決定在初選上挑戰葛拉斯理，因為葛拉斯理拒絕支持調查川普聲稱，但並未得到任何檢調及司法機構支持的選舉舞弊指控。

同樣結識葛拉斯理近50年的共和黨策士韋伯(Vin Weber)表示，葛拉斯理總是能夠「看共和黨內的風向」，故歡迎川普站台的舉措表明，川普依然牢牢掌握共和黨，「不管你喜不喜歡，這就是現實」。

至於克雷格的看法則更加直接，表示川普已將共和黨轉變為「邪教」，而他自己就是「教主」；「當他站在台上的時候，其他所有人都得消失，因為現在黨內有夠多的蠢人正在盲目地追隨他。」

川普 共和黨 愛阿華州

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