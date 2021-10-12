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國務次卿會晤蕭美琴：期待下一輪美台經濟繁榮夥伴對話

記者張文馨／華盛頓報導
國務院新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲12日推文表示，今日會晤台駐美代表蕭美琴，期待下一輪與台灣的經濟繁榮夥伴對話。（取自推特）
國務院新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲12日推文表示，今日會晤台駐美代表蕭美琴，期待下一輪與台灣的經濟繁榮夥伴對話。（取自推特）

首屆美台經濟繁榮夥伴對話去年11月舉行，負責該對話的國務院新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲（Jose Fernandez）12日推文表示，今日會晤駐美代表蕭美琴，期待下一輪與台灣的經濟繁榮夥伴對話。

不過費南德茲並未說明第二屆經濟繁榮夥伴對話的會議時間點。

首屆對話去年11月20日在華府登場，美國代表團由國務院時任主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克（Keith Krach）領導，台灣代表團由政務委員鄧振中領軍。

在對話開幕式中，蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署一項雙方簽署未來持續對話的備忘錄（MOU）。

國務院當時說明對話成果表示，經濟對話涵蓋廣泛的經濟問題，未來的對話將有助強化美台經濟關係，進一步擴大兩個社會對民主的尊重，加強對自由市場、企業家精神與自由的共同承諾。

國務院發言人表示，該對話是一個機會，在現有經濟合作基礎上持續運作，同時在美台之間建立新的經濟聯繫。

國務院資深官員今年3月接受本報專訪表示，台灣是美國第九大貿易夥伴，有必要深化雙邊關係，雙方會在今年夏天舉行新一輪會談；至於川普時代創建的經濟繁榮夥伴對話，這名資深官員表示，無法確知那是不是有效率討論美台利益的場合，一切要等新次卿上任後決定。

費南德茲8月11日宣誓就職，10月12日會晤蕭美琴，宣布將舉行下一輪對話；中華民國外交部北美司司長徐佑典稍早表示，台美正就今年舉辦第二屆經濟繁榮夥伴對話，討論議程、與會層級等細節，但美國資深官員才剛上任，還沒敲定會議時間。

國務院新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲12日推文表示，今日會晤台駐美...
國務院新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲12日推文表示，今日會晤台駐美代表蕭美琴，期待下一輪與台灣的經濟繁榮夥伴對話。（路透）

國務院 台灣 美國

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