川普造勢喊新口號 有意捲土重來？ 黨內同志怕怕

前總統川普9日在愛阿華州造勢時，擺出戰鬥姿態。(路透)

前總統川普 9日在愛阿華州造勢大會上喊出「讓美國再度、再度偉大」(Make America Great Again, Again)的新口號，令人遐想他真有意2024年再度角逐白宮，但鑑於他在獨立、搖擺選民中得票紀錄很差，大部分參院共和黨 人普遍希望川普別再出來，以免危及共和黨選情而無法奪回國會控制權。

「商業內幕」(BusinessInsider)10日指出，川普於愛阿華首府第摩因市(Des Moines)造勢大會上，釋出迄今為止最明顯的訊號，他有意2024年再選白宮；川普表示，「讓美國再度、再度偉大，是因為我們已經辦到了」；新口號於2016年「讓美國再度偉大」舊口號裡，再加一次「再度」，原因是「現在的美國並不偉大」。

川普雖濃墨重彩暗示自己有意2024，但仍未正式宣布。

參院共和黨議員除少數例外，都希望川普別宣布自己再選總統；尤其在2022期中選前就宣布，只怕令共和黨贏回參院控制權的希望為之幻滅。

「國會山莊報」(The Hill)報導，更廣而言之，共和黨參議員 不想見到川普的名字出現在2024年選票上頭，原因在川普就吸引獨立及中間選民的紀錄一向很差。

幾位要求匿名的共和黨參議員表示，不希望見到川普回來當共和黨旗手；其中一位形容川普是損人利己又自戀之徒，「他跟拜登辯論，就輸掉選情，出於自己的怨恨，還讓參院選輸」；言下之意是川普與拜登總統候選人辯論第一輪慘敗，然後又動用自己影響力，在喬治亞州兩席聯邦參議員決選時，叫共和黨選民意興闌珊，沒出來投票。

有件事特別明顯：大多數共和黨參議員認為期中選前川普宣布再戰白宮，會讓共和黨受重傷；川普盟友的強生(Ron Johnson)參議員表示，2022期中選應該是針對拜登政府施政災情慘重的票決，所以任何事會岔開民眾的焦點，沒放在民主黨的治國能力，都是不智之舉。

選區在威斯康辛州的強生還沒決定要不要尋求連任，但他是民主黨2022年想打敗的頭號標靶；按他估計，民主黨會把威州參議員選舉，跟川普全掛在一起；「民主黨老想這麼做，讓主流媒體分心，期中選時也會那麼幹」，強生指出，不光共和黨，全國人民心思都該放在拜登執政有多爛。