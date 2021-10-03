聯邦法庭：遊行禁止出現邦聯戰旗未違憲

聯邦第11巡迴法庭28日裁定，喬州亞特蘭大 郊區阿爾法勒特(Alpharetta)市政府禁止退伍軍人在遊行 中使用邦聯戰旗，並沒有侵犯憲法權利。

阿爾法勒特市政府表示，退伍軍人組織「邦聯退伍軍人之子」(Sons of Confederate Veterans)可以參加該市一年一度的老兵節大遊行，但禁止打著帶有13顆白星的藍色X邦聯戰旗，結果遭組織兩名代表利克(Richard Leake)及迪恩(Michael Dean)於2019年8月提控，指違反憲法第一修正案及第十四修正案所規定的言論自由權。

但地方法院法官於2020年6月裁定兩人敗訴，他們向第11巡迴上訴法庭上訴，法庭三位法官今年9月24日聆訊後於29日作出裁決，維持原訟庭的判決。

巡迴法庭首席法官普賴爾(William Pryor)在判詞指出，「根據第一和第十四修正案，政府沒有義務允許在其資助及組織的老兵遊行中，出現叛軍的戰旗。」

這面源於南北內戰的戰旗，一直成為南方抗爭的象徵，但這幾年來則變成歧視，蓄奴及種族主義的標誌，多個州，包括密西西比等都已移除。

對於第11巡迴法庭的終極裁決，提出上訴的利克表示未看過判詞，所以拒絕置評；同時強調，即使看過了也不會評論。另一上訴人迪恩，媒體一直未能聯繫。阿爾法勒特市府也不會對法庭上事項發表評論。

在南北內戰結束後，阿爾法勒特就開始舉行老兵節，藉以紀念戰爭中的軍人，但只辦了數年就停止，直至1952年才恢復，之後每年都由市府資助。

市府在官網指出，遊行目的是慶祝和紀念所有退伍軍人，尤其是那些捍衛美利堅合眾國個人權利及自由的阿爾法勒特退伍軍人。「邦聯退伍軍人之子」2019年申請參加遊行時，表明其成員會手持邦聯旗，但為市府所拒。