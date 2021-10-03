就是要發推特 川普提告要求恢復使用權

前總統川普正打官司要推特恢復他的帳戶。(路透)

自今年1月6日國會山莊暴動後，知名社交平台推特 宣布「永久」封鎖前總統川普 帳號，指他的兩條推文違反公司政策，並有「進一步煽動暴力」的危險；為此，川普於美東時間1日晚間向聯邦法院提交文件，請求法院下令推特恢復其帳號使用權限。

川普在提交與法庭的文件中表示：「原告請求法院發布預防性禁制令，要求被告推特公司及其他與推特公司施行相同政策之公司，恢復原告對帳號的訪問權限。」

川普指出，推特以「永久禁止」他在該公司社群上發言的舉動，實質上構成對其言論的審查，侵犯憲法第一修正案的言論自由權；他說：「一個民間公司能對美國政壇人士的發言進行前所未有的審查，對於美國民主的戕害不可謂不深。」

事實上，這並非川普首次起訴社群媒體 ；7月時川普就曾起訴谷歌、臉書等社群媒體執行長，指控他們在自家社群平台上打壓他的保守派觀點，並以禁言等相關措施，侵犯言論自由；雖然川普仍有其他管道能發表政治言論，但失去主流社群平台，仍使其博取關注的能力大幅減弱。

法界人士則指出，川普勝訴的機率很小，蓋憲法第一修正案旨在限制政府權力，而非私營企業的內規；涉及「政府」行政行為是否侵害人民言論自由，才是行政庭據以審查的標的，川普依民事訴訟程序向私人企業為公法上之請求，難有成立空間。

川普與推特官方目前對此事均未發表評論，但推特執行長多爾西(Jack Dorsey)曾在7月時表示對川普永久禁言的擔憂，因為一方面會破壞公共對話，並為「企業涉政」立下不良典範；但同時從公共安全的角度出發，又不得不為之；多爾西說：「網路上言論確實會造成現實世界的損害，因此我們還是要推動並執行相關政策。」