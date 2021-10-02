紐時：拜登基本盤走跌 暫時現象?民怨加深？

原本屬於民主黨鐵票倉的選民族群，對拜登總統施政表現感到越來越不滿意，包括婦女、年輕人、非洲裔選民及拉丁裔選民。(美聯社)

自美國從阿富汗撤軍以來陸續公布的多項民調 ，都顯示原本屬於民主黨 鐵票倉的選民族群，對拜登 總統施政表現越來越不滿意，包括婦女、年輕人、非洲裔選民及拉丁裔選民；「紐約時報」分析，迄今仍無法找到明確解答的關鍵問題是，拜登施政滿意度走跌究竟只是短暫現象，還是值得民主黨提高警覺的警訊，意味著傾向於投票給民主黨的民眾積怨已深，並且正在持續惡化。

近幾個月民調顯示，男性選民、擁有大學以上學歷的白人及老年人，對於拜登的支持度變化不大，但女性選民、年輕人及非洲裔、拉丁裔選民則對拜登施政表現越來越不滿意。紐約時報指出，施政滿意度下降可能是短期現象，一旦延宕多時的拜登重大法案在國會通過，就能再度拉抬民主黨支持者的信心。

不過目前看來，民主黨延續數十年來的支持者特質，儼然已被打破。長期以來，女性選民比男性選民更加青睞民主黨，年輕族群也比老年人傾向於支持民主黨。

報導分析，面對明年的期中選舉，這股趨勢將對民主黨帶來怎樣的影響，可歸納出兩種結果。第一種較好的結果，是選民認同在前所未見的困難環境下，包括阿富汗撤軍及Delat變種病毒肆虐，拜登政府難免措手不及，因此施政滿意度出現短期下跌。另一種值得憂心的結果則是，民主黨視為理所當然的支持者，現正大量流失。

在各種不同選民族群中，女性選民對拜登滿意度的縮水幅度最明顯。紐時報導，阿富汗首都喀布爾淪陷後公布的民調顯示，48%受訪婦女支持拜登，但相同調查先前結果則顯示，57%受訪婦女支持拜登。從民調數字裡，無法看出婦女選民究竟為何對拜登不滿。紐時分析，或許是母親對於孩子新學年恢復到校上課感到焦慮，或許最高法院對於德州禁止墮胎法的態度，也讓某些傾向於支持民主黨的女性感到不悅。

過去近20年來，民主黨在年輕人中比老年人中更受歡迎，2020年大選時拜登在35歲以下選民的得票率便有60%。但近來幾份民調顯示，18歲至34歲的年輕選民中，拜登支持度僅約45%，在老年人中支持度反而有48%。

紐時分析，或許疫情對於不同年齡族群帶來不同衝擊，許多防疫措施讓年輕人首當其衝，年輕人自認染疫風險較低，並且較不願意接種新冠疫苗。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)、昆尼別克大學(Quinnipiac University)及民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)公布民調結果均顯示，拜登獲得非洲裔選民支持度已跌至70%或60%，與其他民主黨民選官員相比，顯得相當難堪。

昆尼別克大學在德州完成的最新民調則顯示，拜登在德州拉丁裔選民中，支持度僅30%左右。如此結果決非民主黨樂見。