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出軌前川普競選顧問李萬度斯基？南達科他州長斥：惡心謊言

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆否認與前川普競選顧問李萬度斯基有婚外情。(美聯社)
共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆否認與前川普競選顧問李萬度斯基有婚外情。(美聯社)

保守派新聞網站「偉哉美國」(American Greatness)報導，多名知情人士證實，共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)與前川普競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)的婚外情已有數月之久，諾姆去年在全美各地為川普爭取連任拉票，李萬度斯基陪同在側；南達科他州共和黨人士也說，由於李萬度斯基干預，導致諾姆辦公室幕僚長薛爾茲(Joshua Shields)不堪其擾而請辭。

49的諾姆與保險公司高層主管布萊恩‧諾姆(Bryon Noem)結婚29年，育有三名兒女；她被看好一旦川普決定投入2024年總統大選，可能獲延攬為搭檔。

48歲的李萬度斯基已婚，育有四名子女；「偉哉美國」報導，李萬度斯基與川普關係密切，經常在川普面前幫諾姆美言。

但諾姆29日在推特發文說：「那些流言根本是垃圾，也是惡心的謊言。這是對保守派婦女展開抹黑攻擊的老伎倆。」

她在推文寫道：「我愛布萊恩。我以我們建立的敬神家庭為傲。我現在要回去忙工作了。」

李萬度斯基過去曾與川普核心助理兼前任白宮新聞聯絡室主任霍普‧希克斯(Hope Hicks)傳過緋聞，本周又被愛達荷州建築大亨歐頓(John Odom)的妻子特拉雪兒‧歐頓(Trashelle Odom)指控在9月26日於拉斯維加斯舉行的一場慈善晚宴上摸她的腿部、臀部等。

性騷事件爆出後，支持川普的超級政治行動委員會已將李萬度斯基開除。

根據報導，諾姆也參加了這場晚宴。

美聯社本周稍早報導，諾姆的26歲女兒凱西狄‧諾姆(Kassidy Noem)去年向州政府申請房屋鑑價師(appraiser)執照遭拒，諾姆召集主管機關首長談話，會議結束的四個月後，凱西狄‧諾姆終於在2020年11月拿到執照。凱西狄‧諾姆取得執照後，南達科他州房屋鑑價師計畫執行長雪莉‧布雷恩(Sherry Bren)就遭到州政府勞工廳長逼迫退休。

70歲的布雷恩提出年齡歧視告訴，後來獲得20萬元和解金；南達科他州檢察長已宣布調查此案。

李萬度斯基傳有婚外情。(美聯社)
李萬度斯基傳有婚外情。(美聯社)

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