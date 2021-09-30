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楊安澤打破2黨制 籌組「前進黨」亞裔有望成關鍵少數

記者和釗宇／紐約報導
曾在2020年參選總統的楊安澤出新書。他表示，主張中間道路的亞裔通過打破極端政治，有望成為關鍵少數，提高政治地位。（記者和釗宇／攝影）
曾在2020年參選總統的楊安澤出新書。他表示，主張中間道路的亞裔通過打破極端政治，有望成為關鍵少數，提高政治地位。（記者和釗宇／攝影）

曾參選總統和紐約市長的楊安澤，正籌組第三政黨，以打破美國現有的兩黨制度；他30日接受本報專訪表示，他的新政黨定名為「前進黨」(Forward Party)，並在10月即將出版的新書中闡明建黨理念；他表示，美國的兩黨制讓極端政治大行其道，大多數希望走中間道路的選民利益被忽略，這種模式不可持續。

楊安澤說，通過打破極端政治，主張中間道路的亞裔有望成為關鍵少數，提高政治地位。

新書說明初衷和願景

楊安澤的新書名為「前進：美國民主未來的註解」(Forward: Notes on the Future of Our Democracy)，該書的主要內容包括他去年競選總統的經歷和教訓、對美國當前政治制度問題的剖析以及成立前進黨的初衷和願景等；他從去年3月開始寫作，今年年中完稿，新書將於10月5日發行。

楊安澤在書中表示，美國的兩黨制不可持續，「我們的民主制度正在衰敗，而且美國的制度設計讓重大改革很難發生」。

他30日受訪時解釋，「美國的政治制度總是把人們對立起來，這種體制總能迎合那些走極端的人，如今的政治壓力已是內戰以來最高」。

指出美民主制度失能

他認為美國民主制度運轉失能的原因在於制度設計本身就有缺陷，無法激勵政客為大多數選民的利益考慮；例如，現在國會議員的連任率高達92%，之所以這麼容易，是因為只需要討好選區內10%到20%的極端選民即可，「這對政客來說是好事，但對大多數民眾來說是壞事」。

楊安澤表示，他成立前進黨旨在改革民主制度，團結中間派選民，「國家再不團結起來，很多人就會受罪；我們應該改革政治制度，尤其是兩黨制，容納更多中間道路的人，讓不同的政治觀點可交匯融合；其實美國的建國先賢們就不喜歡政黨，憲法中也沒提到兩黨制，很多民主國家也都至少有三個主要政黨」。

亞裔是制度的犧牲品

他還表示，亞裔就是美國制度設計的犧牲品，因為大多數亞裔是中間派；「我的心態就是典型的亞裔，我對政治並不狂熱，我們移民到這裡只是希望過上更好的生活；但不幸的是，美國政治已經到了不走極端就無法運轉的地步」。

他說，如果能回歸中間道路，亞裔的話語權就會增強；「亞裔至少占美國人口6%，但政治上的代表性一直很低；若美國政治回歸中道，亞裔只要能在中間派占10%，就可能起到決定性作用，扮演更重要角色；假若我們無法讓美國的民主制度運轉得更良好，亞裔就可能成為受傷最重的族群」。

「我的願景很清晰，相信會有更多人覺醒，那就是兩黨制正在瓦解，我們需要新的制度給民主續命；我是移民後代，和我們的父輩一樣，我們希望下一代過得更好，但現在明顯能感覺到美國沒有變得更好，這是一個變革的機會」。

美國 亞裔 楊安澤

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