前川普競選顧問李萬度斯基 遭控性騷共和黨金主

前總統川普前競選大將李萬度斯基被指控對共和黨金主毛手毛腳。(Getty Images)

Politico新聞網站29日報導，前總統川普 的競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)遭一名共和黨 金主指控毛手毛腳，並且說著「卑鄙下流且令人噁心」的言詞。李萬度斯基尚未對遭到前述指控置評。

愛達荷州建築大亨歐頓(John Odom)的妻子特拉雪兒‧歐頓(Trashelle Odom)對Politico新聞網站指出，9月26日晚間參加拉斯維加斯一場慈善晚宴時，遇到李萬度斯基上前搭訕且頻頻做出不當肢體碰觸，包括伸手觸摸她的腿部、臀部等。報導指出，特拉雪兒‧歐頓的說詞獲得另外四名與會者證實。

身為共和黨選舉獻金重要金主的特拉雪兒‧歐頓說，當天晚間遭到李萬度斯基多次不當肢體碰觸，他還對她說出「卑鄙下流且令人噁心」的言詞，「(他)一直跟蹤監視，讓我覺得受到侵犯，也讓我覺得很害怕」。

歐頓家族律師發表聲明指出，李萬度斯基對特拉雪兒‧歐頓描述他的生殖器尺寸及性行為細節，還拿飯店房間鑰匙給她。

根據報導，拉斯維加斯西門賭場飯店(Westgate Las Vegas Resort & Casino)紅花餐廳(Benihana)舉行的晚宴活動，約有20名共和黨重量級金主參加。特拉雪兒‧歐頓在晚宴上被安排在李萬度斯基的鄰座，南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)也參加了這場晚宴。這場晚宴是「維多莉亞之聲基金會」(Victoria's Voice Foundation)舉辦為期四天對抗成癮症關懷研討會的活動之一。

48歲的李萬度斯基已婚，育有四名兒女。2016年競選期間，李萬度斯基是川普競選團隊第一任競選總幹事，迄今仍是經常上電視為川普辯護的挺川大將。

支持川普的女歌手喬伊薇拉(Joy Villa)2017年底曾向警方報案，指控李萬度斯基在華府川普飯店(Trump Hotel)的一場活動上兩度對她襲臀。

2020年，李萬度斯基一度傳出有意在新罕布夏州 競選聯邦參議員，但後來聲稱為了幫忙川普角逐連任，放棄自己的參選計畫。他目前擔任超級政治行動委員會(super PAC)「讓美國再度偉大行動」(Make America Great Again Action)負責人。

特拉雪兒‧歐頓發表聲明指出：「我站出來說明真相，因為他必須為所作所為負責。」她在聲明中說：「我很幸運，有愛我的老公及家庭做為我的後盾。我希望其他婦女能夠知道，妳們的聲音也可以被聽到，我們可以一起阻止這種惡劣事件再度發生。」