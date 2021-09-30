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福斯前主播卡麗·雷克選亞利桑納州州長 川普表態支持

編譯陳韻涵／綜合29日電
前總統川普（左）28日表態支持「福斯新聞」前主播卡麗·雷克（右）代表共和黨參加州長初選，挑戰現任同黨的亞州州長杜西。(取材自雷克推特)
前總統川普（左）28日表態支持「福斯新聞」前主播卡麗·雷克（右）代表共和黨參加州長初選，挑戰現任同黨的亞州州長杜西。(取材自雷克推特)

前總統川普28日表態支持「福斯新聞」(Fox News)前主播卡麗·雷克(Kari Lake)代表共和黨，角逐亞利桑納州州長，挑戰同黨的現任州長杜西。

川普在共和黨內部依然具有影響力，他的支持讓雷克取得初選領先地位。

雷克3月辭去政治主播一職，投入2022年6月登場的亞利桑納州州長共和黨初選選戰；她一直被視為可能的參選人，擔任媒體人期間經常挨批報導不夠平衡、公允。

川普透過電郵表示支持，因為他的推特(Twitter)等社群媒體帳戶仍因為1月國會攻擊事件而被封鎖。

川普力挺雷克在犯罪、邊境方面的強硬立場，支持擁槍權，肯定會做得比認可拜登總統勝選的共和黨籍亞利桑納州現任州長杜西(Doug Ducey)還要好。

川普說：「卡麗(Kari)將驕傲地推動讓『美國再次偉大』(MAGA)運動，她獲得我完全的支持，她會是亞利桑納州美妙居民的偉大州長！」

共和黨參選人若獲得川普支持，贏得初選的機率可望大增，但也可能嚇跑溫和派選民。

雷克曾公開倡議保守派觀點，諸如邊境不夠嚴謹，反對口罩強制令，也不斷批評媒體。

她推文感謝川普力挺，「這對我而言意義非凡，我知道你多麼熱愛美國，以及國民多麼愛你！」

共和黨尋求州長初選提名的另四名主要參選人包括州財政部長金百利‧葉(Kimberly Yee)、開發商卡琳‧泰勒‧羅布森(Karrin Taylor Robson)、前州眾議員邵建隆(Matt Salmon)，以及商人蓋諾納(Steve Gaynor)。

亞利桑納州的民主黨希望在明年州長選舉中奪回向來屬於藍州的地區，上次民主黨拿下該州參院席次，被視為州長選舉可望逆轉勝的徵兆。

三位著名的民主黨參選人包括全美最年輕市長之一的羅培茲(Marco Lopez)、州眾議員李伯曼(Aaron Lieberman)，以及州務卿凱蒂‧霍布斯(Katie Hobbs)。

霍布斯在川普表態支持雷克後發表聲明說：「亞利桑納州人受夠了我們的政府被陰謀論控制，正如同卡麗‧雷克，她浪費人民納稅錢，糟蹋選民信任，傷害2020年大選威信。」

川普 亞利桑納州 共和黨

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