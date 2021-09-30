拜登政府「先捉後放」移民 佛州州長提告

佛州德桑提斯(右)與佛州檢察長穆迪(左)29日具狀控告拜登政府的「先捉後放」移民政策損害佛州利益。圖為上月兩人出席有關佛州家暴記者會。(美聯社)

佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)28日宣布向拜登政府提起新的法律訴訟，理由是其對待無證移民 「先捉後放」(Catch and release)的作法損害佛州利益，還造成數以百萬計的開支，因此請求法院認定其為非法。

有線電視新聞網(CNN)報導，佛州提控的對象包括還國土安全部及其所屬的美國移民及海關執法局、海關及邊境保護局等；德桑提斯28日記者會上表示，南部邊界一帶的「災難」已經「好多、好多個月了」；7月美墨邊境抓獲21萬2672名無證客 ，為過去20年來新高。

由佛州檢察長穆迪(Ashley Moody)出具的訴狀中指控，拜登政府的「先捉後放」讓無證客「非法地被釋放出來」，而這些無證客來到、或準備來到佛州，讓佛州利益受損，還增加數以百萬計的開支。

「先捉後放」，則是指無證客被抓獲後，若認定其沒有潛逃之虞，也對社會不具危險性時，會將其釋放，進入等待移民法院審理的程序；但在實務上，由於移民法院案件積壓沉重，無證客常會在美國生活數年後才須面對有關程序，甚至不理會法院傳訊，就此消失。

穆迪在訴狀上說，佛州請求法院認定拜登政府以「先捉後放」替代拘留所，以及在不逐案考慮，也不遵守個別當局有關規範的情況下，就釋放無證客的行為為非法；訴狀還說，政府對這些「明顯不可接受」的無證客發起有關訴訟，但根本是個「失敗」。

此訴訟不太可能改變或影響到當前的移民政策體系，尤其考慮到移民事務基本上是聯邦政府的職責範圍；但是這凸顯兩件事，首先是德桑提斯有意成為鎂光燈下的焦點，試圖爭取佛州以外的更多全國事務關注舞台，從他數次與拜登政府唱反調就可見一斑，外界甚至認為他可能爭取2024年總統大選。

其次是當前拜登政府的作為；拜登一直想扭轉前總統川普因為過於強硬而引發「不人道」爭議的移民政策，但是卻陷入舉棋不定，甚至政策互有矛盾的處境，以致「兩面不討好」，同時招致反無證客入境，以及提倡人道、無證客權益的人士批評。