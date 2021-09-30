參聯會主席密利眾院作證：20年阿富汗戰爭 美國失敗

參謀首長聯席會議主席密利(左)與中央司令部司令麥肯齊29日在眾院軍事委員會聽證會，就阿富汗撤軍事件作證。(美聯社)

參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)29日在國會眾院軍事委員會聽證會上表示，20年的阿富汗 戰爭沒有達成全部目標，屬於「戰略性失敗」；中央司令部司令麥肯齊(Frank McKenzie)則說，去年2月(川普)政府與神學士 (Taliban，另譯塔利班)達成撤軍協議，是催化阿富汗政府快速垮台的重要原因之一。

繼28日參院軍事委員會聽證會承認阿富汗戰爭「戰略性失敗」後，密利29日表示，美國完成了反制凱達(al-Qaeda)發動恐怖攻擊的「戰略性目標」，但是很明顯，戰爭的結局「與我們所想要的有巨大的不同」，而從這角度來看，這可以說是個「失敗」。

密利形容，阿富汗政府是在「幾百名騎著摩托車的神學士，一顆子彈都還沒發射」的情況下，首都就完全淪陷，完全出乎國防部高層的意料之外；對於為何會造成如此結果，密利表示，這是過去20多年「累積效應」(Cumulative effect)所造成。

眾院軍事委員29日就阿富汗撤軍事件，邀請參謀首長聯席會議主席密利與中央司令部司令麥肯齊到場作證，瞭解事件。(美聯社)

麥肯齊表示，去年2月29日，政府在卡達與神學士達成協議，承諾在今年5月底前撤軍的作法，對阿富汗政府及軍隊產生「非常有害的影響」，尤其是心理方面；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)也說，當時停止空襲神學士的承諾，讓神學士更加壯大、更具攻擊能力，而阿富汗政府軍心、民心渙散。

該協議在川普政府時期達成，不過麥肯齊也說，拜登總統4月下令撤軍如同「又釘一根釘子在棺材上」，因為美軍顧問離開阿富汗安全部隊後，美國再也無法有效地訓練他們。

與密利28日在參院的說法一樣，麥肯齊也說，他「有段時間」相信內部評估，即如果駐阿富汗美軍人數降至2500人以下，阿富汗政府恐怕很難不瓦解；麥肯齊還承認，負責訓練阿富汗安全部隊的美軍人員不時跟他說，這些軍隊根本就還沒準備好。