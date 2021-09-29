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紐時：四大難題同降臨 民主黨時間有限

記者顏伶如／綜合報導

紐約時報分析，四大難題同時降臨，民主黨忙著危機處理之際，所剩時間卻不多。如今民主黨籍國會議員的處境，彷彿拿著四片原本就無法湊在一起的拼圖，卻非得組合成功不可。民主黨國會議員多快能解決四大難題，攸關政府會不會面臨另一次代價昂貴且難堪的關門危機，以及美國是否將出現可能引發全球經濟震盪的史上首次政府債務違約。

拜登總統的內政計畫究竟是成是敗，本周將是關鍵。紐時分析，民主黨現在面臨的挑戰包括：為政府持續維持運作提供預算，避開債務違約，推動規模1兆元基礎建設法案，以及為氣候變遷法案及社會政策法案在國會過關湊足表決票數。

政府預算是民主黨面臨的第一項危機。倘若沒有緊急措施解危，周五零時一到，靠著國會通過預算運作的政府部門，便沒有預算可用。雖然國會可在9月30日通過讓聯邦政府員工避免放無薪假的決議，但臨時支出提案卻在27日遭到共和黨參議員反對，理由是不同意提案與提高預算上限綁在一起。

舉債上限是民主黨手邊的第二道難題。前一次聯邦政府面臨相同問題是在2019年8月，當時川普總統與國會雙雙同意暫時取消上限。紐約時報指出，川普執政期間，兩黨國會議員並未因為舉債上限出現太多歧見，部分原因在於許多支出增加與後來發生的新冠疫情有關，其他優先施政計畫也都獲得兩黨共識。

不過，現在共和黨國會高層說，民主黨既然一口氣掌握白宮及參眾兩院，若想提高債限須自行設法解決。民主黨能夠採行途徑剩下預算協調程序，過程複雜繁瑣，時間卻只有兩到三周。

規模1兆元基礎建設法案及社會政策法案，則是民主黨的第三道與第四道難關。眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)先前與九名中間派民主黨眾議員達成協議，以投票支持預算法案做為推動社會政策法案的條件。紐時分析，波洛西原本的盤算是，進入預算協調程序後，問題將陸續得以化解，但事與願違，現在民主黨自由派眾議員揚言不支持基礎建設法案。

民主黨希望透過社會政策法案落實拜登喊出的「重建美好未來」計畫，內容包括全國免費學前班等項目，預算來源則是對企業與富人加稅。波洛西原本打算法案本周交付表決，但現在就連民主黨眾議員之間都無法湊足票數，參院民主黨團也因內部雜音無法讓法案細節拍板定案。

民主黨 預算 紐約時報

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