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拜登：我有印度親戚？莫迪：我帶檔案來啦，你參考參考

記者張聲肇／綜合報導
印度總理莫迪(左)24日在白宮和拜登總統討論印太政策之前，先就拜登是否有印度親戚交換意見。(美聯社)
印度總理莫迪(左)24日在白宮和拜登總統討論印太政策之前，先就拜登是否有印度親戚交換意見。(美聯社)

印度總理莫迪24日在白宮和拜登總統商談印太大計前，先就拜登的「印度關係」交換了意見。

拜登說，1972年他當選聯邦參議員不久，就收到一封發自孟買的信，發信人說他也姓拜登；拜登在副總統任內訪問印度時，當地媒體問他有沒有印度親戚？他就想起那封信，第二天，印度記者告訴他，印度確實有姓拜登的人，雖然不多。

拜登說，「雖然我們絕不承認......我發現，印度的東印度茶業公司確實曾有位拜登上尉，叫做喬治‧拜登」。他指的應該是控制亞洲貿易的英國東印度公司 (British East India Company)。

時常以自己的愛爾蘭祖籍為榮的拜登說，要愛爾蘭人承認有其他血緣關係實在有點難為。

在印度人面前，他則講過不同版本的拜登上尉故事，包括這位上尉「顯然在印度住了下來，娶了一個印度人當老婆，」後來呢？就沒有下文了。

他跟莫迪開玩笑說，「閣下你來華府，就是要幫我解開這個謎呀！」

莫迪一本正經地回說，他費盡功夫找到一些檔案，有助解開總統的孟買親戚之謎，「我把檔案帶來啦」。

「我們真的有親戚關係？」拜登趕快問。

印度總理莫迪確定說，「是的，美國第46任總統確實和印度半島有親戚關係」。

莫迪告訴拜登，「也許我們可以進一步研究一下這件事，也許這些檔案對你有用」。

印度 拜登 美國

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