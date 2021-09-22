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與川普打對台 布希下月為麗茲錢尼辦籌款餐會

記者張聲肇／綜合報導
布希下月18日將為麗茲‧錢尼舉辦籌款餐會。(美聯社)
布希下月18日將為麗茲‧錢尼舉辦籌款餐會。(美聯社)

前總統布希下月18日將在達拉斯為反川普著稱的共和黨眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)舉辦籌款餐會，力挺前副總統的女兒不被共和黨內的「川派」趕出國會。

麗茲‧錢尼是投票贊成彈劾川普的十名共和黨眾議員之一，彈劾原因是煽動元月6日國會暴亂；布希則稱侵占國會、企圖阻撓總統選舉最後流程的行為「讓我噁心」。

以正當的理由支持自己競選與執政夥伴的女兒，於公於私都讓布希成為「講道義」的人物。消息來源指出，布希政府的白宮高級顧問羅夫(Karl Rove)、凱倫‧休斯(Karen Hughes)、前德州參議員和駐北約大使凱‧貝莉‧哈奇森(Kay Bailey Hutchison)等人也將參加這場籌款會。

布希發言人福特(Freddy Ford)說，前總統布希甚為佩服麗茲‧錢尼堅強又有遠見，能夠支持她，他覺得很自豪；他說，「這沒什麼好令人驚訝的，因為布希每回選舉總會幫助幾位主要候選人和朋友。」

布希2009年離開白宮時，支持度低到嚇人，有一段時間不插手選舉，但川普在任那幾年，他的聲望驟增。

2016年大選，布希和太太蘿拉既不支持川普，也不支持喜萊莉‧柯林頓；2020年的總統選舉，他填上自己任內國務卿康朵莉莎‧賴斯(Condoleezza Rice)的名字，投票給賴斯。

元月6日川普支持者攻占國會事件讓他感到噁心，也讓他感嘆，共和黨變成「孤立主義、保護主義和相當程度本土主義」的政黨。

9月11日在恐攻20周年的紀念儀式上，布希直言，不論美國境內或國外的暴力極端分子，都是「同一邪惡精神的產物」。

而贊成彈劾川普的那十名共和黨議員無不成為川普本人及其支持者攻詰的對象；其中，稱川普為「國家之癌」的俄亥俄州的岡薩雷斯(Anthony Gonzalez)上周已宣布不競選連任；川普回應道，「一個倒了，還有九個。」

獲得川普支持的海吉曼(Harriet Hageman)將和麗茲‧錢尼競爭共和黨提名。

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