拜登聯國演講 開啟密集外交「與大國競爭但非新冷戰」

拜登總統（右）21日將在聯合國大會演講，圖為他20日在紐約聯合國總部會晤聯合國秘書長古特瑞斯（左）。（Getty Images）

拜登 總統21日將發表任內首場聯合國大會演說，著重美國 與大國競爭，而非新冷戰，終結軍事導向的20年阿富汗戰爭，開啟密集外交新篇章；拜登會在紐約和華府與世界領導人舉行單邊及多邊會議，但與美國關係緊張的法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）不會到場。

拜登21日將登台演說，這也是他身為美國總統的首次聯大秀，美國正面臨阿富汗撤軍、助澳洲造艦等爭議，拜登發言備受關注。

拜登政府一名資深官員20日表示，這次演講將圍繞在團結盟友、合作夥伴與機構來應對這個時代的重大挑戰，終結20年的阿富汗戰爭，開啟密集外交（intensive diplomacy）新篇章；他舉例挑戰有新冠肺炎、氣候變遷、新興科技、貿易和經濟規範、現代基礎設施、反恐，以及「與大國激烈競爭但非新冷戰」。

資深官員表示，拜登將傳達他不相信世界會分裂為不同集團、陷入新冷戰，相信活力、精密及有原則的競爭，不致發展成衝突；拜登也會就氣候變遷的努力發表談話。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）接受美聯社專訪也呼應「避免冷戰」的觀點，不過古特瑞斯直指，美中應修復完全失調的雙邊關係，避免影響世界其他地區。

古特瑞斯表示，即便在人權、經濟、網路安全與南海主權上，雙邊存在政治分歧，但兩大經濟強國該在氣候問題上合作，並在貿易和科技方面進行談判，「不幸的是，今天我們只有對抗。」

古特瑞斯提到，美英和澳洲達成自製核動力潛艦協議，只是中美全面失調的關係中的一小部分，這項秘密談判激怒中國與法國。

「我們要不惜一切代價避免一場與過去不同的冷戰，這比過去更危險、更難處理。」古特瑞斯表示，呼籲兩國重建功能性關係，這對解決疫苗接種、氣候變遷等諸多全球挑戰至關重要，且若無國際社會、尤其是超級大國間的建設性關係，就無力解決。

資深官員表示，拜登將在紐約分別會晤古特瑞斯和澳洲總理莫里森（Scott Morrison），並在返回華府時，分兩天會晤英國首相強生（Borris Johnson）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉。

此外，拜登將在23日舉行新冠峰會，24日舉行美日印澳四方安全對話（Quad）峰會。

至於為何拜登不與馬克宏在聯合國大會見面，資深官員解釋，馬克宏並未親自前往紐約與會，拜登已要求與馬克宏通話，美國了解法國立場但不同意其看法，雙邊將會持續溝通，並樂見兩國領導人近日通話。

有關新冠峰會，資深官員表示，拜登認為，不只是國家領導人，國際機構、私部門、非政府組織等，應聚集眾人之力擊退新冠肺炎，他將呼籲全球合作結束這場大流行。

資深官員表示，這場峰會將制定大膽的目標，從疫苗接種到藥物、療法等各方面；並在接下來幾個月內舉行高級別會議，討論如何達到目標。

至於台灣是否受邀出席參與新冠峰會，記者詢問國安會，尚未取得回應。