加州接納5225阿富汗難民 全美最多

從阿富汗撤離的阿富汗人抵達美國本土之後的安置計畫，各州接納人數出現明顯懸殊。圖為抵達華府杜勒斯國際機場的阿富汗難民準備搭巴士前，一名女兵與一名小女孩擊掌致意。(美聯社)

在美軍協助從阿富汗 撤離的阿富汗人抵達美國 本土之後的安置計畫，各州接納人數出現明顯懸殊，加州 、德州是接納人數最多的兩州，分別將安置5000多人及4000多人，但阿拉巴馬、密西西比卻都不到十人；夏威夷、懷俄明等州目前排定的接納人數為零。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，拜登政府本周稍早知會各州主管部門有關即將接納的阿富汗公民人數，第一階段安置計畫將於未來幾周啟動，總共約有3萬7000名阿富汗人將在美國各地社區展開新生活。

根據統計，加州將接納5225名阿富汗難民，人數在全美各州當中排第一，其次為接納4481人的德州，奧克拉荷馬州將接納1800人，華盛頓州與亞歷桑納州各為1600人。

美聯社報導，在第一階段安置計畫中接納僅約1000多名阿富汗公民的州，包括馬里蘭、密西根、維吉尼亞、密蘇里、紐約、喬治亞、北卡羅來納和佛羅里達州。

阿拉巴馬、阿肯色、德拉瓦、路易斯安納、密西西比、蒙大拿、北達科他等州接納人數都低於100人，其中阿拉巴馬、密西西比都為個位數。

夏威夷、懷俄明、西維吉尼亞、南達科他等州排定接納的阿富汗難民人數都是零。

報導指出，這3萬7000名阿富汗公民將透過先前已在美國落腳的阿富汗人，安頓在各地。

CBS報導，截至15日上午，在美國本土八個美軍基地裡等候移民作業及麻疹、新冠疫苗接種的阿富汗難民約有5萬3000人；分布於德國、西班牙、義大利、阿拉伯聯合大公國、卡達等地等候移民手續及安全背景調查的阿富汗難民，共計則有1萬2000人。