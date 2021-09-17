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5參議員是否連任 牽動參院政治版圖

記者顏伶如／綜合報導
與前總統川普密切結盟的共和黨威斯康辛州聯邦參議員強生(左)尚未決定是否角逐連任。(美聯社)
與前總統川普密切結盟的共和黨威斯康辛州聯邦參議員強生(左)尚未決定是否角逐連任。(美聯社)

距期中選舉仍有一年多，包括聯邦參院共和黨黨鞭、南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)在內的幾位重量級國會議員，如今都為是否尋求連任陷入沉思；有線電視新聞網(CNN)16日分析，黨團高層現正密切注意這五位參議員的政治生涯規畫，因為他們的去留可能牽動參院政治版圖，攸關參院多數席次鹿死誰手，也可能在黨團內部引發權力鬥爭。

報導指出，經常被前總統川普點名檢討的共和黨阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)，對於是否爭取連任迄今未表態；民主黨方面，在參院擁有46年資歷、根據憲法排名總統繼任人選第三順位的兼任參院代理主席李希(Patrick Leahy)則說，等到冬季過後才會決定是否繼續參選佛蒙特州聯邦參議員。

CNN報導分析，包括熊恩、李希、穆考斯基、共和黨愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)、共和黨威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)在內的參院要角，是否將連任參議員，都是未知數。

將於17日滿88歲的葛拉斯理，是現任共和黨參議員中任期最久的，也是參院司法委員會最資深的共和黨籍成員；他表示，越來越多選民鼓勵他角逐連任。

李希則說，對於是否爭取連任，將在今年冬季才做決定；強生則說，短期內不會決定明年是否爭取「三連霸」。

五位參議員的席次中，強生的席次最可能在2022年期中選舉中翻盤，五位參議員中不管誰宣布退休，都將引來黨內人士爭相較勁，也讓參院重要職務出現空缺。

60歲的熊恩若決定退休，將失去排在第一順位成為參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)接班人的機會。他說：「很明顯的，有機會成為黨團領導，當然是考量因素之一。可是還有許多其他因素，我已經做了25年，必須衡量家庭及個人因素。」

被問到心中最掙扎的是什麼，熊恩則說：「這是長達六年的承諾。」他說會與妻子商量後，今秋做出最後決定。

報導也指出，強生採行作風大膽、頗具爭議的路線，並與川普密切結盟，共和黨內部對於強生是否適合繼續代表共和黨參選意見分歧；倘若強生決定不再參選，共和黨初選將有一番激烈廝殺，川普則勸強生爭取連任。

66歲的強生說：「我還沒決定，還有很多時間。」

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