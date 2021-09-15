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兒童戴川普帽合影 拜登否認被騙

編譯陳韻涵／綜合14日電
拜登總統日前與頭戴「讓美國再度偉大，MAGA」招牌帽的兒童拍照，這頂帽子是前總統川普支持者的標誌商品，拜登事後否認被騙合影。(取材自推特)
拜登總統日前與頭戴「讓美國再度偉大，MAGA」招牌帽的兒童拍照，這頂帽子是前總統川普支持者的標誌商品，拜登事後否認被騙合影。(取材自推特)

拜登總統日前與頭戴「讓美國再度偉大」(Make America Great Again，簡稱MAGA)招牌棒球帽的兒童合影，這頂帽子是前總統川普支持者的標誌商品，拜登事後否認被騙合影。

拜登11日走訪賓州仙克斯維爾(Shanksville)出席九一一事件紀念活動，其中一張照片顯示拜登與頭戴MAGA帽的兒童合影，引起網友熱議。

亞利桑納州聯邦參議員溫蒂‧羅格斯(Wendy Rogers)在推特(Twitter)上貼出拜登與穿戴川普招牌帽與服飾的兒童合照，並毫無根據地宣稱川普贏得2020年總統大選。

多名右翼專家和網站稱，拜登被騙去與這群孩子合照；拜登則表示，他與兒童合照，以示團結。

2001年9月11日，遭挾持的一架班機墜毀於賓州仙克斯維爾；當局表示，這架班機原本要衝撞攻擊白宮或國會大廈，勇敢的乘客決定突襲進入恐怖分子控制的駕駛艙後，飛機墜毀於仙克斯維爾。

拜登在仙克斯維爾義勇消防隊(Shanksville Volunteer Fire Company)對記者說：「我認為真正值得討論的議題，不只是這張照片，我知道有人戴著川普去年的帽子；我覺得，對他們而言應該是想表達：我們可以向前邁進，未來四、五、六，甚至十年，藉此彰顯民主得以運行。」

拜登 川普 賓州

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