我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

川普 有興趣再戰 動作頻頻 黨內對手關注

編譯盧炯燊／綜合13日電
川普在2024年總統大選上愈來愈進取的姿態，已引起黨內潛在對手的注意。Getty Images
川普在2024年總統大選上愈來愈進取的姿態，已引起黨內潛在對手的注意。Getty Images

前總統川普會否捲土重來參與2024年的總統大選，一直受外界關注，尤其讓共和黨內的潛在角逐者傷腦筋。

儘管到2024年還會有很多難以預料的事情發生，但川普在參選問題上愈來愈進取的姿態，已引起黨內潛在對手的注意。

川普仍是最有影響力的共和黨人，若在初選中與他競爭，對任何具有野心的共和黨人來說都是一個重大政治風險。有民調顯示，川普較任何潛在對手，都以兩位數的比例大幅領先。

雖然川普一直小心翼翼，未有說太多未來的計畫，但他最近幾星期的姿態，表明他對2024大選愈來愈有興趣，包括頻頻在媒體前出現及發出新聞稿，並計畫到喬州及愛州出席集會，這兩個州素來被視為總統初選關鍵州。

川普的盟友對他捲土重來之説也火上加油，例如在2020年選舉中擔任川普高級顧問的米勒(Jason Miller)就認定，川普在2024年參選的機率是在99%至100%之間。

俄亥俄州共和黨籍國會眾議員喬丹(Daphne Jordan)指出，川普幾乎肯定再次參選，尤其是美軍撤出阿富汗發生大混亂之後。

可以肯定，這些川普鐵桿盟友的說法，會讓一些潛在競爭者暫時擱置角逐的野心。

前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)表示，如果川普參選，她就不會參選。前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)也預計，若川普出馬，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)就不會競選。

儘管如此，仍未完全攔阻一些潛在競爭者，三名被視為潛在者，包括德桑提斯、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、前副總統潘斯，都出席共和黨籍內州州長的年度牛排活動，成為當地頭條新聞；另外，前國務卿龐培歐也未掩他的競逐野心。

共和黨一個關注2024年選舉的幕僚表示，儘管川普讓人感到他更有可能參選，但這不意味著其他人都要停下來。

川普 共和黨 德桑提斯

上一則

大法官巴瑞特「有時我也不喜歡自己的決定」

下一則

台駐美處是否更名 孔傑榮：一步步來，台北先改台灣

延伸閱讀

美墨邊境遭拆散移民家庭 拜登：想辦法讓他們團聚3年

美墨邊境遭拆散移民家庭 拜登：想辦法讓他們團聚3年
前白宮發言人爆料新書將梅蘭妮亞比喻為法國瑪麗皇后

前白宮發言人爆料新書將梅蘭妮亞比喻為法國瑪麗皇后
川普：我當總統時 民主黨貶抑疫苗 現卻埋怨有人不接種

川普：我當總統時 民主黨貶抑疫苗 現卻埋怨有人不接種
民主黨人投票率要靠川普？加州州長罷免案是第一關

民主黨人投票率要靠川普？加州州長罷免案是第一關

熱門新聞

Delta變種還沒結束，Mu變種病毒確診病例持續增加。（記者張宏／攝影）

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

2021-09-07 22:10
911恐怖攻擊發生時，美聯社記者德魯(Richard Drew)拍下一名穿著白色襯衫、深色西裝褲的男子，以頭下腳上姿勢從世界貿易中心(World Trade Center)跳樓瞬間。這張照片被稱為「墜落的男子」(Falling Man)。(美聯社)

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

2021-09-09 14:58
中國流亡億萬富豪郭文貴。(Getty Images)

郭文貴公司在美被控違法 支付5.39億罰款和解

2021-09-14 10:37
巴里克(Ralph Baric's Lab)在北卡大學所帶領的實驗室，被中國媒體指為新官病毒源頭。(北卡大學官網)

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

2021-09-07 20:00
貝佐斯（右）與女友羅倫。（美聯社）

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

2021-09-07 15:18
已退休美利堅航空公司櫃台人員艾爾克斯(Vaughn Allex)接受美國廣播公司(ABC)訪問。(截取自ABC News)

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

2021-09-10 09:08

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況