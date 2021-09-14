川普 有興趣再戰 動作頻頻 黨內對手關注

川普在2024年總統大選上愈來愈進取的姿態，已引起黨內潛在對手的注意。Getty Images

前總統川普 會否捲土重來參與2024年的總統大選，一直受外界關注，尤其讓共和黨 內的潛在角逐者傷腦筋。

儘管到2024年還會有很多難以預料的事情發生，但川普在參選問題上愈來愈進取的姿態，已引起黨內潛在對手的注意。

川普仍是最有影響力的共和黨人，若在初選中與他競爭，對任何具有野心的共和黨人來說都是一個重大政治風險。有民調顯示，川普較任何潛在對手，都以兩位數的比例大幅領先。

雖然川普一直小心翼翼，未有說太多未來的計畫，但他最近幾星期的姿態，表明他對2024大選愈來愈有興趣，包括頻頻在媒體前出現及發出新聞稿，並計畫到喬州及愛州出席集會，這兩個州素來被視為總統初選關鍵州。

川普的盟友對他捲土重來之説也火上加油，例如在2020年選舉中擔任川普高級顧問的米勒(Jason Miller)就認定，川普在2024年參選的機率是在99%至100%之間。

俄亥俄州共和黨籍國會眾議員喬丹(Daphne Jordan)指出，川普幾乎肯定再次參選，尤其是美軍撤出阿富汗發生大混亂之後。

可以肯定，這些川普鐵桿盟友的說法，會讓一些潛在競爭者暫時擱置角逐的野心。

前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)表示，如果川普參選，她就不會參選。前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)也預計，若川普出馬，佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)就不會競選。

儘管如此，仍未完全攔阻一些潛在競爭者，三名被視為潛在者，包括德桑提斯、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、前副總統潘斯，都出席共和黨籍內州州長的年度牛排活動，成為當地頭條新聞；另外，前國務卿龐培歐也未掩他的競逐野心。

共和黨一個關注2024年選舉的幕僚表示，儘管川普讓人感到他更有可能參選，但這不意味著其他人都要停下來。