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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

紐森「穩了」加州州長罷免投票 民主黨保位有信心

編譯林育正／綜合13日電
加州州長罷免案14日將投票，州長紐森信心滿滿，可望保住州長大位。圖為民眾13日在洛杉磯市林肯公園老人中心提前投票。(美聯社)
加州州長罷免案14日將投票，州長紐森信心滿滿，可望保住州長大位。圖為民眾13日在洛杉磯市林肯公園老人中心提前投票。(美聯社)

加州州長紐森(Gavin Newsom)罷免案投票將於14日進行，不過情勢已從過去讓民主黨人坐立難安，到現在信心滿滿，紐森有望保住州長大位。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)上個月民調，52%選民表示紐森不應被罷免，支持罷免者為48%。不過最新民調結果更加樂觀；加州公共政策研究所(PPIC)9月上旬民調顯示，紐森已以58%比39%領先，更獲得高達90%民主黨人選民，以及49%中間選民的支持。

柏克萊政府研究中心(Berkeley’s Institute of Governmental Studies)上周五也發布民調指60%加州選民反對罷免，支持罷免者只有39%，再次顯示紐森在民主黨票倉加州占據一定優勢。

罷免州長本不易

紐森的民調翻轉，顯示幾項因素，第一，罷免州長原本就不容易，尤其在民主黨選民占優的加州。上一次成功被罷免的加州州長，是2003年的戴維斯(Gray Davis)，當時的支持率一度低到只剩百分之20幾。紐森的支持率因新冠肺炎疫情與森林大火遭重創，但不像戴維斯跌落谷底。

此外，民主黨也為紐森展現團結力量，拜登總統、副總賀錦麗、前總統歐巴馬，以及聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)和伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)都透過廣告或站台表示支持。

民主黨展現團結

各種地方組織以及民主黨地方黨部，也竭盡所能觸及選民。而且可以通訊投票，讓流程方便不少，預計能拉抬投票率。

紐森在政策上的轉變，也為他贏來部分支持；Delta變種病毒使染疫案例再次增加，他也從最初宣告疫情趨緩，轉為強調要求接種疫苗，獲得多數選民共鳴。

紐森的頭號對手艾德勒(Larry Elder)則惹出不少麻煩，包括被前未婚妻指控家暴，以及廢除基本薪資和限制墮胎等觀點，與自由派的加州衝突。紐森也借力使力，將艾德勒與前總統川普和德州州長艾伯特(Greg Abbott)綑綁在一起。加州民主黨顧問泰勒勞(Tyler Law)就說：「現在是一位具有常識，努力對抗疫情的州長，對決共和黨小丑。」

紐森 加州 民主黨

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