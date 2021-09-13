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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

罷免加州州長「選票共2題」 疫情下郵寄投票占多數

中央社／舊金山13日電
加州州長罷免案14日將投票，州長紐森信心滿滿，可望保住州長大位。圖為民眾13日在洛杉磯市林肯公園老人中心提前投票。(Getty Images)
加州州長罷免案14日將投票，州長紐森信心滿滿，可望保住州長大位。圖為民眾13日在洛杉磯市林肯公園老人中心提前投票。(Getty Images)

明天是罷免加州州長紐森（Gavin Newsom）的投票截止日，這次罷免的特殊之處，除是史上第二次罷免在任的加州州長，也是繼2020總統大選後，所有登記選民都收到郵寄選票的一次。

民主黨籍的紐森2019年上任加州州長，執政之路歷經了一年半的COVID-19疫情，現在又面臨史上加州第二次的州長罷免戰。

加州選民上一次在2003年把原民主黨籍州長戴維斯（Gray Davis）罷免下台，由好萊塢男星、共和黨籍阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）接下州長職務。

共和黨人一開始提罷免紐森是因為移民議題，在疫情期間，紐森嚴格的居家防疫規定引發不滿；加上他去年11月參加一場群聚派對，引發負評。紐森為此公開承認錯誤且道歉。不過，兩黨之間對於遊民危機和犯罪議題也有歧見。

如同去年底的總統大選，疫情紛擾下的全州性投票活動，每一位合格登記的選民早在上個月已收到郵寄選票。在加州2200萬選民中，至少有700萬人完成郵寄選票的圈選投票。

罷免選票總共兩題，選民可以擇一作答或者兩者都答。第一題是要不要罷免紐森？投「是」，意味要紐森離開州長公職；投「不」，表示希望紐森做滿任期到2023年1月2日。

第2題是要選民從46位候選人當中擇其一。如果有超過50%選民罷免紐森，那麼會從補選名單中，擇最高票接替現任州長。

特別的是，除了罷免補選票單上列出來的46位候選人，選民也可以在選票單上「手寫」心目中的理想人選，前提是被「手寫」的人也對州政府的選務官員提交了相關文件，這樣選票才有效。現任州長紐森不可以做為候補人選，若有選民手寫他的名字仍不算數。

明天是罷免投票截止日，也就是選民得以表達意見的最後一天。投票方式有3種，以郵寄投票成主流，選民無需貼郵票、把填妥及簽名的選票單連同制式信封，投入郵筒，只要郵戳是9月14日之前，於投票截止日7天內送達的選票都算數。

另一種是親身把選票信封投入票箱，每個郡至少都有一個早期投票的地點，通常在市政府或圖書館前也設有單獨的投票箱。

最後才是傳統的親身投票方式，若有人沒有預先登記為合格選民，一樣可以在截止投票日前，親自前往投票所進行「臨時投票」，雖名為「臨時」仍與正式選票一樣有效。

和台灣的選舉一樣，加州的投票所晚上8時關閉之後，立即開始處理開票，並公布之前已經收到的郵寄選票結果。

由於這次州長罷免暨補選投票，多數加州選民採用郵寄選票事先完成投票，預估明晚會有初步的方向，確切的結果則可能多天之後出爐。

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