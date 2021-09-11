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前新澤西州長：共和黨別再裝贏了2020大選 快講實話

記者張聲肇／綜合報導
前新澤西州長克利斯蒂呼籲共和黨，別再假裝贏得2020大選，要盡快變成美國人民眼中「講實話」的政黨。(Getty Images)
前新澤西州長克利斯蒂呼籲共和黨，別再假裝贏得2020大選，要盡快變成美國人民眼中「講實話」的政黨。(Getty Images)

在去年總統大選期間曾力挺前總統川普的前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)9日呼籲共和黨，別再假裝贏得2020大選，盡快變成美國人民眼中「講實話」的政黨。

向來很敢批評自己的黨的克利斯蒂，9日晚在雷根總統圖書館演講時說：「我們輸了，卻裝作贏了，這只會浪費我們的時間、精力和可信度。」

他在演講前接受Politico新聞網站訪問時，即強調他演說的重點就是：共和黨需要變成「眾人觀感中，告訴美國人民事實」的政黨。

他在演講中說，共和黨必須設法撇清極端分子和陰謀論，提出一套有力的、可以取代民主黨政策的方案。

他雖未點名任何人，但眾人很容易猜出指誰；他說：「無論是誰，曾居何高位、多麼富有，都不值得我們盲目信服或服從。」

川普口口聲聲說他選輸給拜登，是因為選舉舞弊，克利斯蒂老實不客氣地反駁，「我們得從叫苦連天的流沙中走出來，把注意力轉向未來，不要再為了已經過去的事，哇哇叫個不停；我們得面對2020年大選的現實，從中學得教訓，而不是從中躲開；得讓我們當中的極端分子信用破產，我們過去就這麼幹過。」

前國會眾院院長萊恩5月也曾在同一地點，針對共和黨的未來走向發表演說；萊恩當時呼籲共和黨不要陷入文化戰，趕快脫離川普總統四年的陰影；他最近也承認，川普輸掉2020大選「是很清楚」的事實。

川普在共和黨內勢力仍很大，即使他的選舉舞弊論連自己任命的司法部長巴維理都不相信，但右派政客執政的喬治亞和德州等州仍順著川普的選舉邏輯，通過了限制選舉投票的法律，再度成為民主黨的把柄。

克利斯蒂2016年和川普競選共和黨提名，輸給川普；他說，他不排除2024再戰一次，就算川普再度和他對陣，他也不怕。

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