前紐約市長民主黨籍參選人、楊安澤傳下月將組新政黨。(Getty Images)

美國 政治新聞網站Politico報導,兩名消息人士表示,前紐約市 長民主黨籍參選人、楊安澤 傳下月5日出版新書「Forward: Notes on the Future of Our Democracy」時,同時宣布組建新政黨。不過,目前尚不清楚楊安澤創建政黨的名稱,及對於明年美國期中選舉和2024年大選有何規畫。楊安澤的團隊也沒有回應置評請求。

不過,出版商「皇冠」提到,楊安澤的新書指出美國已走向制度失靈的時代(era of institutional failure),及政治人物已與本應服務的民眾脫節。

楊安澤曾參選過去年民主黨內總統初選,當時以每人每月發1000美元基本所得的政見打響名號,且募款能力驚人,並培養出一群死忠支持者,稱為「楊幫」。但在新罕布夏州初選後不久退選。楊安澤之後也參選過紐約市長,但也以失敗告終。