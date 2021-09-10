川普背書女律師 共和黨初選挑戰錢尼

女律師哈瑞特‧海格曼獲川普支持，將在共和黨初選中挑戰麗茲‧錢尼的懷俄明州聯邦眾議員席位。(美聯社)

前總統川普 9日宣布支持懷俄明州 律師哈瑞特‧哈根曼(Harriet Hageman)，在共和黨 國會眾議員初選中挑戰持續抨擊他，且支持第二次彈劾他的共和黨眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)；錢尼則表示「放馬過來」。

川普企圖維持在共和黨內的霸主地位，這將是他最重要的一次背書；錢尼曾因贊成彈劾川普，不贊同川普聲稱大選「遭竊」的說法，也把1月6日國會暴動歸咎川普的立場，被川普視為敵人；川普則以誓言讓錢尼落選作為復仇手段。

川普已為多名共和黨人士背書，挑戰政治操作不合意的國會議員；錢尼9日對於川普背書對手表示：「看到候選人犧牲自己對懷俄明人民的責任，因畏懼而選擇對川普表示忠誠，無疑是一場難堪的悲劇。」她也表示，期待與對手進行公開辯論。

哈根曼日前對同選區對手進行評估時，上個月就與川普會面，希望藉由提早獲得背書取得優勢。

曾在2018年參加州長初選失利的哈根曼於懷俄明州東南方的牧場長大，擁有懷俄明大學法律學位，現為華府的「新民權自由聯盟」(New Civil Liberties Alliance)法律事務所的資深律師。

哈根曼長期支持懷俄明州的煤礦業，最近也搭上火熱議題，在臉書上力挺德州立法禁止墮胎；她在2018年的選戰中，曾砲轟對手「反煤炭業」以及「過度沉醉於乾淨能源」。

不過現在哈根曼可能必須對外界解釋，她與錢尼關係匪淺，如今卻成為競爭對手的緣由；根據美聯社取得的電郵，哈根曼與錢尼曾在2017年政治合作。

過去外界曾批評錢尼多半時間不住在懷俄明州，但哈根曼還曾為她出面緩頰，表示錢尼家族與懷俄明擁有深厚地緣關係；錢尼在2016年當選眾議員時，哈根曼曾捐款1500元，兩人的合照還被當成競選素材。