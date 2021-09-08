維權團體提告 阻止德州實施提高投票門檻新法

德州備受爭議的限縮投票權法，已促使多個投票權益人士，以及代表身障及少數族裔人士的組織發起法律訴訟。(Getty Images)

德州 備受爭議的限縮投票 權法，已引發一些維護投票權益人士，以及代表身障及少數族裔人士的組織發起法律訴訟，指控其違反聯邦法律，試圖透過司法權阻止該法實施。

該法案的內容包括限制24小時投票、「得來速」投票站點的設置；德州人口最多、涵蓋休士頓的哈里斯郡(Harris County)去年大選曾試圖向所有登記選民寄送郵寄選票，這種作法也以防弊為由，在新法中所禁止。

雖然該法也一併擴大提前投票的最低時間限制，並擴大允許投票站持續12小時的郡數；但也引起限制特定群體投票的爭議，數個提倡投票權及代表身障、少數族裔人士的組織發起兩個法律訴訟，指控其違反1965年「選舉法案」(Voting Rights Act of 1965)及歧視少數群體等。

德州民權專案(Texas Civil Rights Project)律師考克斯(Ryan Cox)就說，不能允許屬於少數族裔、身障人士的民主遭到這一「顯然違法」的投票限制剝奪。

此法也有相當的政治敏感性，因為該法針對甚深的哈里斯郡，是以共和黨占優勢的德州中，屬於民主黨 的票倉；德州議會民主黨人曾全力杯葛法案，還一度集體出走。

其他爭議還包括，德州的提高投票門檻是跟隨亞利桑納、佛州、喬治亞等州而來，這又與前總統川普不獲認可的大選舞弊論息息相關。

不過，另一方面，對亞利桑納州提高投票門檻的訴訟，已在7月遭最高法院打回票，不認可該法對少數特定群體的衝擊有嚴重到違反聯邦法律的程度。