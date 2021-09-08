德州限縮投票權通過 凸顯藍州放寬規定、紅州障礙多

數以百萬計的美國選民應如何行使投票權，紅州與藍州遵循著方向完全相反的路線。圖為抗議民眾要求保護投票權。(Getty Images)

數以百萬計的美國選民應該如何行使投票 權，紅州與藍州遵循的方向完全相反。民主黨執政的藍州放寬規定，讓更多選民得以參與選舉，共和黨執政的紅州則呼應前總統川普在2020年大選之後的訴求，對選民投票設下越來越多障礙，德州 便是最新一例。

無黨派研究機構「布瑞南司法中心」(Brennan Center for Justice)統計顯示，截至今年7月中旬，全美各州今年至少訂定30條限制投票權的州法。非黨派組織「投票權實驗室」(Voting Rights Lab)上周公布統計報告指出，全美約5500萬選民住在選舉規定遭限縮的地區，另外7000萬選民則住在投票更加簡便的地區。

德州限縮投票權法案在共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署後生效，下一個投票權角力戰場則出現在俄亥俄州 ；俄州共和黨籍州議員已提出兩項旨在修改投票方式的提案。2020年大選中，川普在俄亥俄州得票率領先8%，全州選民投票率則達74%，創下俄州新高。

政府監督團體「共同目標」(Common Cause)俄亥俄州執行主任凱薩琳‧托瑟爾(Catherine Turcer)指出，俄州選舉機制運作良好，「令人詫異的是，俄州剛經過一次成功的選舉，參與投票的選民超過歷年紀錄，結果竟有州議員想讓投下一票變得困難」。

華盛頓郵報分析，全美各地共和黨籍州議員鼓吹的限縮投票權主張，大多引述川普缺乏根據的2020年選舉舞弊陰謀論，或強調改革投票是為了降低作弊風險，以重振民眾對選舉的信心。

德州限縮投票權的立法過程中，便經歷了一場硬仗，雖然民主黨議員使出長達數月之久的拖延戰術，法案仍在8月31日表決通過。新法上路後，違反選舉規則在德州將面臨刑責，各黨推派的監票員將獲得更多自由；德州哈里斯郡(Harris County)在2020年11月間推出頗受選民歡迎的24小時投票所及得來速投票(drive-thru voting)地點，新法則一概禁止。