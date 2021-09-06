我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

德州通過反墮胎法 川普語帶保留：只是暫時

編譯林梅婕／綜合5日電

前總統川普近日接受媒體專訪，針對德州通過的禁止懷孕六周以上的女性墮胎的「心跳法」表達看法，認為只是暫時的；但他對最高法院放行此法，卻語帶保留，既未表態反對，也未支持。

川普4日接受記者艾特基森(Sharyl Attkisson)主持的節目「全力以赴」(Full Measure)訪談，他說：「我知道這項判決非常複雜，也可能只是暫時的，我認為還有其他後續動作即將發生，那時才會影響大局。」

這段訪談將於9月12日完整播出。

川普任內共提名三位保守派大法官，間接促成這次「心跳法」的放行，不過訪談中川普並未邀功，甚至迴避；至於談到新法的內容，川普表示「我正在研究」。

過程中艾特基森向川普問道：「無論法案的支持者或反對者似乎都同意，最高法院這次的判決跟你任內提名大法官有很大的關係，你同意嗎？」，川普卻答：「我這麼跟你說吧，最高法院的局面確實和以往有很大的不同，但他們的表現相當異常，而且我認為可能不符合這個國家的利益。」

「心跳法」上路後獲得擁護生命權的人的支持，但同時遭其他婦女維權團體大力反對，進步派國會議員甚至在上周提案縮短大法官的任期，參院也表示要審查法案內容。

「我們拭目以待吧。」川普說：「但我們對德州州長、副州長和總檢察長還是相當有信心；德州是個好地方，那裡有非常多我們的支持者，所以下周或兩周後我們將會宣布新的消息。」

德州「心跳法」堪稱史上最嚴格的禁墮胎法，開放所有民眾檢舉任何執行或協助墮胎手術的人，並將禁止墮胎的門檻設定在六周；對此白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)表示拜登政府將保護女性的權益，正積極訴諸法律。

川普 德州 墮胎

上一則

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

下一則

熱浪、山火、颶風、洪水…今夏1/3美國人飽嘗天災

延伸閱讀

川普未邀功 提名3保守派大法官 促成德州心跳法

川普未邀功 提名3保守派大法官 促成德州心跳法
參與國會暴動 「牛角」男認罪 未獲川普赦免感覺被騙

參與國會暴動 「牛角」男認罪 未獲川普赦免感覺被騙
國會暴動「牛角男」認罪 未獲川普赦免：感覺被騙了

國會暴動「牛角男」認罪 未獲川普赦免：感覺被騙了
國會暴亂「牛角男」認罪 失望川普沒特赦他

國會暴亂「牛角男」認罪 失望川普沒特赦他

熱門新聞

美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。(美國財政部)

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

2021-08-31 09:35
佛州DeBary Diner餐廳櫥窗左邊的告示不准支持拜登的人進去吃飯，右邊的則是完售關門通知。取材自推特

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

2021-09-05 07:32
美國政府為紓解嚴重住宅荒，計畫在未來三年興建、銷售10萬戶平價住宅。（路透）

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

2021-09-01 19:34
歐盟30日建議暫停來自美國的非必要旅行，以避免疫情進一步擴散。圖為巴黎鐵塔的瞭望台。(美聯社)

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

2021-08-30 13:35
布魯克林快速路上，一輛車淹水拋錨。（Getty Images）

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

2021-09-02 09:36
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左）今日應約以視訊方式會見美國總統氣候問題特使柯瑞（右）。（圖取自中國外交部網站）

「美中劍拔弩張 恐殃及氣候合作」王毅這麼說 美回敬了

2021-09-02 19:16

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著