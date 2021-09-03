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眾院軍事委員會通過國防授權法 明年度預算增至7780億

記者張文馨／華盛頓報導

聯邦眾院軍事委員會2日凌晨通過2022財年國防授權法(NDAA)；為應對中國與俄羅斯，朝野國會議員紛紛提案加碼，明年度國防預算總額達7780億元；委員會主席史密斯帶頭增加太平洋威懾倡議的預算達62億元，用以投資印太軍力，國會重申支持台灣自我防衛。

經過16小時的討論與表決，軍委會在2日凌晨2時30分審查完竣明年度的國防授權法；相較今年度國防預算7410億元、拜登政府提案要求7530億元，眾院版的國防預算略增，建議增加預算的除了民主黨的軍委會主席史密斯(Adam Smith)，還有共和黨首席議員羅傑斯(Mike Rogers)。

羅傑斯表示，拜登總統提出的國防預算跟不上中俄步調，由國會補上，他提議加碼250億元，獲得14位民主黨議員支持；史密斯在研擬草案時，提案增加太平洋威懾倡議(Pacific Deterrence Initiative)的預算規模，要求國防預算必須為其提供至少62億元。

草案指出，支持美國對台軍售，協助台灣發展不對稱戰力；確保美方及時評估並回應台灣的軍售需求；支持美台進行實地訓練與軍事演習，包括強化防衛計畫合作、提高美台軍事互操作性與強化台灣後備能量。

史密斯在法案通過後發表聲明表示，今年的國防授權法聚焦改革國防部以便更好地嚇阻對手，並透過投資新興技術取得關鍵優勢

參院版的國防授權法7月22日在參院軍委會通過，接下來兩院的法案分別要送兩院院會表決，交兩院協商，並回到各自院會，分別表決確認支持協商後版本，才會送總統簽署生效。

預算 台灣 拜登

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