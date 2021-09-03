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美國白人至上主義者慶神學士掌權 官員憂心

編譯林育正／綜合2日電
神學士重新掌權，讓國內白人至上主義者，以及反政府極端分子備受鼓舞。圖為極右團體「驕傲男孩」成員在波特蘭準備對抗左派分子。(美聯社)
神學士重新掌權，讓國內白人至上主義者，以及反政府極端分子備受鼓舞。圖為極右團體「驕傲男孩」成員在波特蘭準備對抗左派分子。(美聯社)

美國支持的阿富汗政府垮台，神學士重新掌權，加上美軍撤退，讓美國國內白人至上主義及反政府極端分子歡欣鼓舞；國安官員憂心這可能是國內暴力極端主義浮現的徵兆。

類似的言論近幾周出現在反政府、白人至上或國內暴力極端者的線上論壇；極端分子認為美國也需要一場內戰，而神學士正是他們的典範。

國安部(DHS)情報與分析辦公室主任柯恩(John Cohen)與州和地方州執法主管通話時表示，極端分子相信陰謀論，認為被撤出的移民將取代白人控制美國；柯恩說：「這類言論可能引發暴力行動，鎖定移民和特定信仰社區，或撤離至美國的難民，讓我們擔心。」

非政府情報組織SITE指出，新納粹與暴力主義者希望引發種族戰爭，讓美國僅有白人生存，對神學士的恐同、反猶太主義以及限制女性自由大加讚嘆。

幾月以來，國安官員警告國內暴力極端主義是對本土最強烈的威脅；1月6日爆發的國會暴動就是陰謀論和假消息造成的結果。

SITE還發現，驕傲男孩(Proud Boy)透過通訊軟體Telegram說：「這些農民和未經訓練的人，奮力將國家從全球主義者手中搶回來。他們奪下主權，將國教列為法律，處理異議者，若西方的白人有和神學士相同的勇氣，我們就不會像現在一樣，被猶太人統治。」

猶太民權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)極端主義中心表示，目前還未察覺具體的威脅，或網路上動員極端分子的行動；該聯盟副主任喬安娜.曼德森(Joanna Mendelson)表示，極端分子經常將目前發生的事件，套上自己的世界觀和言論。現在最常見的言論，是美國透過撤離阿富汗人「進口神學士」至國內。

類似的仇恨言論，在2010年代利比亞和敘利亞掀起難民潮時也曾出現，最終造成疑似為仇恨犯罪的匹茲堡猶太教堂槍擊案，以及紐西蘭的基督城清真寺槍擊案。

美國 神學士 猶太

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