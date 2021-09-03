近2.4萬阿富汗難民抵達美國 安置7軍事基地

已有將近2萬4000名阿富汗難民抵達美國，多數被安置在七個軍事基地。(美聯社)

國務院發言人普萊斯(Ned Price)2日表示，2萬3876名被認定為「面臨危難」的阿富汗 難民已抵達美國；參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)說，多數難民已安置在全國七個軍事基地。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)2日也說：「勇敢的阿富汗人來到美國，與家人一同展開新生活。」他也表示抵美的移民 將通過「審慎的審查與安全過濾」。

目前入境美國的難民人數，已超過過去兩個月自喀布爾撤離人數的六分之一；普萊斯也表示，已有4446名美國公民 在撤離行動中返國，2785位永久居民抵美。

自阿富汗撤來美國的人數目前為3萬1107人，普萊斯表示，待海關流程完成，入境的美國人和阿富汗人都還有可能持續增加；此外，還有逾2萬名撤離民眾被安置在包括中東在內的，美軍七個基地；另有約2萬3000人送至歐洲的七個基地。

未來幾周將需要大量人道與移民協助，國際社會試圖為可能遭受神學士迫害的難民提供永久居所；目前美軍準備收容安置多達5萬人，其中不少是在20年的阿富汗戰爭中協助美軍的當地人。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，軍事基地並不是撤離民眾的居住地。她說：「他們將在基地接受醫療照護和協助，與難民安頓組織取得聯繫。」她表示，美國也和其他國家合作，協調能夠收容的難民人數。加拿大願意收容2萬名難民，澳洲則將為3000人核發政治庇護資格，英國明年將收留5000人，長期目標2萬人。

阿富汗難民急忙撤離，許多人僅有簡單衣物，甚至連文件都沒有。因此大規模移民調查，將成為未來的重點工作。難民安置工作，隨後將由國安部(DHS)擔任主要單位，組成跨部會聯合協調團體。

在初步階段，國務院也將核發特別移民簽證，允許阿富汗人就業。