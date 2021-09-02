限縮投票權 德州議會通過法案 送交州長簽署

共和黨居多數的德州州議會31日表決通過修改州法中涉投票規定的法案，州長艾伯特說，收到法案後就會簽署。(美聯社)

共和黨居多數的德州 州議會31日表決通過修改州法中涉投票 規定的法案，限縮投票權；民主黨 州議員雖然發動長達數月之久的杯葛與抗爭，強調法案過關將嚴重破壞少數族裔及支持民主黨選民的權益，最終結果如同螳臂擋車。

這份法案已送交州長簽署，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)已表示會簽署；艾伯特發表聲明指出，「州參議會一號法案」(Senate Bill 1)將鞏固各界對選舉結果的信任與信心，「投票將變得便利，作弊則將變得困難」。

在德州之前，已有幾個共和黨執政州陸續通過限縮投票權的法案。包括喬治亞、佛羅里達、亞歷桑納等州的限縮投票權新規都已上路；前總統川普聲稱2020年總統大選勝利結果遭到「竊取」，讓共和黨陣營因此掀起投票權法規改革。

新法上路後，德州將限縮投票時間，為各政黨推派的監票員(poll watchers)提高權限。

2020年大選期間，休士頓所在的哈里斯郡(Harris County)提供24小時投票所、得來速投票(drive-thru voting)地點，並把通訊選票申請書寄發給200萬登記選民；新法上路後，這些措施將成為違法行為，選民未索取通訊選票申請書，選務官員卻主動寄發，將面臨刑事責任。

民主黨籍德州州議員指出，人口結構的改變雖然對民主黨有利，但改革投票權法案卻刻意為年輕選民、少數族裔選民及身心障礙選民設置參與投票的障礙，這些族群傳統上則在選舉中傾向支持民主黨。

民主黨籍議員分析，德州選舉法規在全美各州中原本就傾向嚴格，德州投票權改革法案更鎖定幾個民主黨票倉選區，例如哈里斯郡，對選民設下更多限制。

為了擋下法案表決，民主黨籍州議員今夏曾集體出走，共和黨則以對缺席州議員發布通緝令做為反擊，德州州議會因此出現38天僵持。

來自休士頓選區的民主黨籍德州眾議員柯爾曼(Garnet Coleman)說：「投票權改革法案內容為人民帶來痛苦不便，只因為選民的膚色及種族，而我自己就是這個階級出身的。」