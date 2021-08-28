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民主黨議員回歸 德州眾議會通過「限縮投票權」

編譯潘勛／綜合27日電
德州眾議會通過限縮投票權的新法。圖為共和黨籍議長費蘭與議員進行討論。(美聯社)
德州眾議會通過限縮投票權的新法。圖為共和黨籍議長費蘭與議員進行討論。(美聯社)

德州眾議會27日以80：41的票決，通過「參院1號法案」(Senate Bill 1)，目前再擲回州參議會，解決參、眾兩會版本法案的細微差異後，再送州長艾伯特(Greg Abbott)簽字立法成功；新法內容包括禁止使用得來速式投票、授權給監票人員等，讓共和黨主政州限縮投票權立法攻勢再下一城。

美聯社報導，這條新州法長約50頁，在民主黨籍州議員結束38天出走抗議終於返鄉、不再負隅頑抗後，法案加速過關；州長艾伯特(Greg Abbott)已表示，法案最晚9月上旬送到他桌上，他會簽字通過。

自5月以來，共和黨三次想通過這條新州法，26日夜間開會超過12小時，期間充滿火藥味；共和黨宣稱修訂新法是為了捍衛合法投票，而民主黨則多次想軟化苛刻的條文，聲稱新法影響有色選民大到不成比例，但均告失敗。場面火爆時刻，眾議會議長費蘭(Dade Phelan)一度要求州議員們別再用種族歧視一詞相互指控，甚至別動用該詞彙。

到最後，法案輕鬆過關；民主黨議員曉得一旦自己回來，結果勢必如此。

前總統川普宣稱2020年選舉被偷走，共和黨主政州紛紛通過限縮投票權法律，目前德州必然成為這麼做的最後一個共和黨主政大州。

為了擋下該法案，50多名民主黨德州州議員曾前往華府，試圖施壓國會通過投票權法案。眾院24日通過聯邦投票權法案；民主黨人宣稱，己方追求反擊德州之流的各州對投票權設限，此舉為一大進展，但民主黨沒有足夠票數，可以擊敗參院共和黨的反對。

德州投票權新法接下來移送州參議會；州參議會8月早已通過版本類似的法案。

德州投票法本已列居全國最苛；州長艾伯特2022年要尋求連任，他呼籲通過該法，另民主黨州議員5月首度離開德州首府後，艾伯特還快速否決發薪水給2100名州議會員工。

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