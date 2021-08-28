CIA本想轉身對付中俄 因阿富汗局勢驟變難抽身

美國中央情報局(CIA)對於阿富汗當地的任務重心，可能將從原本的對抗恐怖主義，轉為傳統式情報偵搜。圖為白宮26日在喀布爾機場炸彈攻擊事件後降半旗。(美聯社)

紐約時報 報導，阿富汗 戰爭逐漸落幕之際，中央情報局(CIA)原計畫將任務重心從對抗恐怖主義，轉為針對中國及俄羅斯等強權的傳統式情報偵搜；但26日發生的喀布爾機場爆炸攻擊，凸顯了神學士(Taliban)取得政權後，阿富汗局勢迅速惡化的嚴重程度，中情局未來幾年可能仍得為了反恐任務而被捲入其中，無法脫身。

報導指出，現任及前任美國 官員指出，美方現正重新研議如何因應阿富汗的內亂威脅，包括如何在中亞各國建立新據點，中情局探員未來如何在沒有駐阿富汗美軍及大使館掩護下從事情報工作，同時評估哪些地點可以讓中情局用來指揮及發動無人機攻擊。

報導指出，美國及盟邦都希望保護阿富汗，不讓阿富汗退回九一一恐怖攻擊前的情勢，或者步上十年前敘利亞成為恐怖分子庇護天堂的後塵；多名美國官員分析，阿富汗目前出現的最迫切風險來自當地的伊斯蘭國(IS)組織，凱達(Al Qaeda)恐怖組織同樣蠢蠢欲動，伺機重返阿富汗，神學士恐怕沒有能力阻擋這兩個組織滲入阿富汗。

曾在阿富汗從事情報工作的前任中情局資深官員赫本(Don Hepburn)指出：「情勢將變得棘手許多。」他說，中情局將同時面臨來自不同面向的挑戰。

紐約時報報導，拜登政府的撤軍行動意味著從下個月開始，美國在阿富汗的任何行動都將轉為地下化運作。

一名資深情報官員分析，中情局未來在阿富汗的新任務，目標範圍將更縮小，因為不再需要支援保護美國駐軍及外交人員，重點將集中在追緝有能力在阿富汗境外策動攻擊的恐怖組織。

但現任及前任官員指出，美國迅速撤離阿富汗讓中情局在阿富汗布置已久的情報網遭破壞，必須重新建立脈絡；美國還要應付包括巴基斯坦在內的某些難纏夥伴，因為這些國家精通兩手策略，已經讓連續幾任美國領導人頭疼。